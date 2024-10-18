Çin Akıllı Araç Teknolojisinde İlerliyor

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BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanı Jin Zhuanglong, akıllı bağlantılı araç sektörü için temel çipler, sensörler, bilgi işlem platformları ve şasi kontrolü gibi ürün ve teknolojileri kapsayan kapsamlı bir sektörel sistemin ülkede temel olarak şekillendiğini belirtti.

Jin açıklamayı Perşembe günü Beijing'de düzenlenen 2024 Dünya Akıllı Bağlantılı Araçlar Konferansı'nın açılış töreninde yaptı.

Bakan, Çin'in insan-makine etkileşiminde dünyaya liderlik ettiğini kablo kumandalı direksiyon ve aktif süspansiyon teknolojileri gibi teknolojilerde elde ettiği başarılarla hızla ilerlediğini ifade etti.

Bakana göre, ülkenin akıllı bağlantılı araç sektöründe şu anda yaklaşık 400 "küçük dev" firma ya da üretim yapan, niş bir pazarda uzmanlaşmış ve en son teknolojilere sahip küçük ve orta ölçekli yeni seçkin işletmeler bulunuyor.

Çinli beş lidar şirketinin satışlarda küresel anlamda ilk on arasında yer aldığını belirten Jin, dokuz otomotiv üreticisinin de koşullu otomatik sürüş modelleri için deneme aşamasında olduğunu söyledi.

Jin, sektördeki bu hızlı gelişmeyi desteklemek için Çin'de 50'den fazla kentte akıllı bağlantılı araçlar için 32.000 kilometreden fazla test yolu olduğunu ve yaklaşık 10.000 kilometresinin akıllı teknolojilerle takviye edildiğini belirtti.

17-19 Ekim tarihlerinde düzenlenen 2024 Dünya Akıllı Bağlantılı Araçlar Konferansı'na yurtiçi ve yurtdışından 250'nin üzerinde otomobil firması ve kuruluş katılıyor. Etkinlikte 200'den fazla yeni teknoloji ve ürünün tanıtılması bekleniyor.