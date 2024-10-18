Çin Akıllı Araç Teknolojisinde İlerliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin Akıllı Araç Teknolojisinde İlerliyor

Çin, akıllı bağlantılı araç teknolojisinde liderlik iddiasını sürdürüyor, 32.000 km test yolu mevcut.

18.10.2024 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanı Jin Zhuanglong, akıllı bağlantılı araç sektörü için temel çipler, sensörler, bilgi işlem platformları ve şasi kontrolü gibi ürün ve teknolojileri kapsayan kapsamlı bir sektörel sistemin ülkede temel olarak şekillendiğini belirtti.

Jin açıklamayı Perşembe günü Beijing'de düzenlenen 2024 Dünya Akıllı Bağlantılı Araçlar Konferansı'nın açılış töreninde yaptı.

Bakan, Çin'in insan-makine etkileşiminde dünyaya liderlik ettiğini kablo kumandalı direksiyon ve aktif süspansiyon teknolojileri gibi teknolojilerde elde ettiği başarılarla hızla ilerlediğini ifade etti.

Bakana göre, ülkenin akıllı bağlantılı araç sektöründe şu anda yaklaşık 400 "küçük dev" firma ya da üretim yapan, niş bir pazarda uzmanlaşmış ve en son teknolojilere sahip küçük ve orta ölçekli yeni seçkin işletmeler bulunuyor.

Çinli beş lidar şirketinin satışlarda küresel anlamda ilk on arasında yer aldığını belirten Jin, dokuz otomotiv üreticisinin de koşullu otomatik sürüş modelleri için deneme aşamasında olduğunu söyledi.

Jin, sektördeki bu hızlı gelişmeyi desteklemek için Çin'de 50'den fazla kentte akıllı bağlantılı araçlar için 32.000 kilometreden fazla test yolu olduğunu ve yaklaşık 10.000 kilometresinin akıllı teknolojilerle takviye edildiğini belirtti.

17-19 Ekim tarihlerinde düzenlenen 2024 Dünya Akıllı Bağlantılı Araçlar Konferansı'na yurtiçi ve yurtdışından 250'nin üzerinde otomobil firması ve kuruluş katılıyor. Etkinlikte 200'den fazla yeni teknoloji ve ürünün tanıtılması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Otomobil, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Akıllı Araç Teknolojisinde İlerliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:00 Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü
07:33 Abdi İbrahim’in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe’nin başkan yardımcısı oldu Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı oldu
01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
12:32 Kongreye damga vuran sözler Kuyumculardan haraç isteyenlere böyle meydan okudu Kongreye damga vuran sözler! Kuyumculardan haraç isteyenlere böyle meydan okudu
12:29 Halil Umut Meler’in milli maçta verdiği karar ülkeyi karıştırdı Halil Umut Meler'in milli maçta verdiği karar ülkeyi karıştırdı
12:12 Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam’a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam'a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek
11:55 Nuri Şahin, Süper Lig’in yıldızına kafayı taktı Nuri Şahin, Süper Lig'in yıldızına kafayı taktı
11:50 2025’te harç gelirleri toplamı belli oldu 2025'te harç gelirleri toplamı belli oldu
11:33 Beyaz metalin için 1500 lira bandını geçeceği tarih belli oldu Beyaz metalin için 1500 lira bandını geçeceği tarih belli oldu
11:32 Eski bakanın hastanesi de listede İşte ’Yenidoğan Çetesi’nin çalıştığı 19 hastane Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Sahile vuran köpek balığı çekiciyle kaldırıldı Sahile vuran köpek balığı çekiciyle kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 09:16:54. #1.11#
SON DAKİKA: Çin Akıllı Araç Teknolojisinde İlerliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.