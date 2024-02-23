Çin, Akıllı Giyilebilir Cihazların Siber Casusluk İçin Kullanılabileceği Konusunda Uyarıda Bulundu - Son Dakika
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Çin, Akıllı Giyilebilir Cihazların Siber Casusluk İçin Kullanılabileceği Konusunda Uyarıda Bulundu

Çin, Akıllı Giyilebilir Cihazların Siber Casusluk İçin Kullanılabileceği Konusunda Uyarıda Bulundu

Çin Devlet Güvenliği Bakanlığı, vatandaşlarına akıllı giyilebilir cihazların ve elektronik izleme araçlarının yabancı istihbarat kuruluşları tarafından siber casusluk için kullanılabileceği konusunda uyarıda bulundu. Kablosuz ağlar ve Bluetooth aracılığıyla bağlanan bu cihazların özel programlarla ele geçirilebileceği ve kullanıcının bilgisi dışında uzaktan kontrol edilebileceği belirtildi. Ayrıca, ağ kameraları ve diğer elektronik takip teknolojilerinin hassas noktalara yerleştirildiğinde casusların anlık verilere ulaşabileceği vurgulandı. Çinli balıkçılara özel kamera ekipmanları sağlayan yabancı istihbarat kuruluşlarının tespit edildiği de açıklandı.

23.02.2024 14:53
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Çin'de istihbarattan sorumlu Devlet Güvenliği Bakanlığı, vatandaşlarına ağ aygıtlarıyla iletişim kurabilen akıllı giyilebilir cihazların ve sivil amaçlı kullanılan elektronik izleme araçlarının, yabancı istihbarat kuruluşlarınca siber casusluk için kullanılabileceği uyarısında bulundu.

Bakanlığın WeChat hesabından yapılan paylaşımda, kablosuz ağlar ve Bluetooth aracılığıyla cep telefonlarına bağlanan akıllı giyilebilir cihazların, internet üzerinden özel "Truva atı" programlarıyla ele geçirebileceği, fotoğraf, ses ve video kaydı özelliklerinin kullanıcının bilgisi dışında uzaktan kontrol edilebileceği belirtildi.

Paylaşımda bu cihazları taşıyan kişilerin gizlilik gerektiren mekanlara girdiklerinde siber casusların cihazları kullanarak sır niteliğinde bilgi ve kayıtlara ulaşabileceği ifade edildi.

Ağ kameraları ve diğer elektronik takip teknolojilerinin günlük hayatta ve üretim süreçlerinde yaygın kullanıldığına işaret edilen paylaşımda, bunların hassas noktalara yerleştirildiğinde anlık verilerin casusların eline geçmesine yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Paylaşımda, bazı yabancı istihbarat kuruluşlarının, "elektronik izleme ekipmanları satıcısı" kisvesinde Çinli balıkçılara avlanma alanlarını ağ ortamında izleyebilmeleri için özel kamera ekipmanları sağladığının tespit edildiği bildirildi.

Bilimsel ve teknolojik amaçlarla deniz alanları, hava sahası ve belirli kara bölgelerinin izlenmesini sağlayan teknolojilerin yabancı istihbarat kuruluşlarınca kontrol edilmesinin ekonomik faaliyetlere ve ülke güvenliğine zarar verebileceği kaydedilen açıklamada, güvenlik açıklarına karşı dikkatli olunması tavsiyesinde bulunuldu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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