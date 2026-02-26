Çin-Almanya Ticaret Hacmi Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin-Almanya Ticaret Hacmi Artıyor

Çin-Almanya Ticaret Hacmi Artıyor
26.02.2026 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025'te Çin ile Almanya arasındaki ticaret %5,2 artarak 1,51 trilyon yuana ulaştı.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin ile Almanya arasındaki ticaret hacmi, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 50 yılı aşkın sürede istikrarlı biçimde artarken, 2025 yılında ikili ticarette kaydedilen büyüme Çin'in genel dış ticaret artışının da üzerine çıktı.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin ile Almanya arasındaki ticaret hacmi, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 50 yılı aşkın sürede istikrarlı biçimde artarken, 2025 yılında ikili ticarette kaydedilen büyüme Çin'in genel dış ticaret artışının da üzerine çıktı.

Gümrük Genel İdaresi'nin çarşamba günü açıkladığı verilere göre, 2025'te Çin ile Almanya arasındaki mal ticareti bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,2 artarak toplam 1,51 trilyon yuana (yaklaşık 217,83 milyar ABD doları) ulaştı. Buna göre ikili ticaretteki artış oranı, Çin'in genel dış ticaret büyümesinden 1,4 yüzde puan daha yüksek olarak gerçekleşti.

Almanya geçen yıl Çin'in Avrupa'daki en büyük ticaret ortağı olmayı sürdürürken, Çin de bir yıllık aranın ardından Almanya'nın en büyük ticaret ortağı konumunu yeniden kazandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Almanya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-Almanya Ticaret Hacmi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Tayyar’dan iktidara “Öcalan“ uyarısı AK Partili Tayyar'dan iktidara "Öcalan" uyarısı
Cüneyt Özdemir Meksika’dan ayrıldı Cüneyt Özdemir Meksika'dan ayrıldı
Bu yılda da tekrarlandı Ezan sesi Old Trafford’da yükseldi Bu yılda da tekrarlandı! Ezan sesi Old Trafford'da yükseldi
Son videosunu yayınlayıp intihar etti Son videosunu yayınlayıp intihar etti
AK Parti’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğumgünü sürprizi AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğumgünü sürprizi
Yeni doğan bebeğin ismi aile faciası yarattı Kayınpeder, damadına kurşun yağdırdı Yeni doğan bebeğin ismi aile faciası yarattı! Kayınpeder, damadına kurşun yağdırdı

19:38
Tam 8 isim Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
18:49
İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı
İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı
18:44
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine “Taşıyabildiğiniz kadar alın“ dedi
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine "Taşıyabildiğiniz kadar alın" dedi
18:41
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı Ahmed Kutucu’dan Kenan Yıldız’a sürpriz hediye
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Ahmed Kutucu'dan Kenan Yıldız'a sürpriz hediye
18:25
Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi Rusya İHA’sına hemen müdahale ettiler
Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi! Rusya İHA'sına hemen müdahale ettiler
18:20
Türkiye’nin en işlek yollarından Bir yerden sonra deniz başlıyor
Türkiye'nin en işlek yollarından! Bir yerden sonra deniz başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 19:58:36. #7.12#
SON DAKİKA: Çin-Almanya Ticaret Hacmi Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.