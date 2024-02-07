Çin, Antarktika'da beşinci araştırma üssünü açtı - Son Dakika
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Çin, Antarktika'da beşinci araştırma üssünü açtı

Çin, Antarktika\'da beşinci araştırma üssünü açtı

Çin'in Antarktika'daki beşinci araştırma üssü olan Çinling İstasyonu, Ross Denizi kıyısında faaliyete geçti. Üs, Çin'in Antarktika'daki beşinci ve Pasifik sektörüne odaklanan ilk araştırma istasyonu olarak hizmet verecek. Çin'in buzkıran gemileri Şüelong ve Şülong-2, inşaat malzemelerini taşıyan kargo gemisiyle birlikte sefer için yola çıkmıştı. Çinling İstasyonu, Çin'in kıtadaki üçüncü kalıcı üssü olma özelliğini taşıyor.

07.02.2024 14:55  Güncelleme: 15:01
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Çin'in Antarktika'daki beşinci araştırma üssü Ross Denizi kıyısındaki Çinling İstasyonu'nun açılışı yapıldı.

Çin'in Antarktika'daki beşinci ve Pasifik sektörüne odaklanan ilk araştırma üssü olan istasyon faaliyete geçti.

İstasyona, Çin ana karasında Yangzı Nehri ve Sarı Nehir'in drenaj havzalarını ayıran, ülkenin kuzeyi ile güneyi arasında doğal sınır kabul edilen Çinling Dağları'nın adı verildi.

Üssün yapımı ülkenin 40. Antarktika araştırma seferi sırasında tamamlandı.

Çin'in buzkıran gemileri Şüelong (buz ejderi) ve Şülong-2, sefer için 1 Kasım 2023'te Şanghay'dan Antarktika'ya doğru yola çıkmıştı.

Üssün yapımı için inşaat malzemelerini taşıyan kargo gemisi de buzkıran gemilerine eşlik etmişti.

Çin'in Antarktika'daki beşinci istasyonu

Avustralya ve Yeni Zelanda'nın güneydoğusunda Ross Denizi kıyısında kurulan üs, Çin'in Antarktika'daki beşinci ve Pasifik sektörüne odaklanan ilk araştırma istasyonu oldu.

Çinling İstasyonu, Çin'in Antarktika'nın batısında Fildes Yarımadası'ndaki Çin Seddi İstasyonu ve doğusunda Prydz Körfezi yakınındaki Sun Yat-Sen (Congşan) İstasyonu'nun ardından kıtadaki üçüncü kalıcı üssü olma özelliği taşıyor.

Çin'in ayrıca kıtanın iç kesimlerinde yalnızca Güney Yarım Küre'nin yaz döneminde kullanılan Kunlun ve Tayşan istasyonları bulunuyor.

Kaynak: AA

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