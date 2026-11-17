Çin, ev sahipliğini yaptığı Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde, daha önce gündeme gelen bölgesel serbest ticaret anlaşması fikrini ilerletmek üzere eylem planları önerecek.

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı ve Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Çınggang, APEC Zirvesi öncesinde Şıncın'da basın toplantısı düzenledi.

Çin'in APEC dönem başkanlığındaki faaliyetleri hakkında bilgi veren Bakan Yardımcısı Li, Asya-Pasifik Serbest Ticaret Bölgesinin (FTAAP), tüm APEC üyelerinin bölgesel ekonomik entegrasyonu ilerletmeye yönelik ortak vizyonu olduğunu, bu kapsamda hizmetler ticareti ve tedarik zincirleri konusunda iki eylem planı üzerinde çalıştıklarını belirtti.

"Yenilikçi, Rekabetçi ve Dirençli Hizmet Ticareti için APEC Yol Haritası" adlı eylem planının üyelerce onaylandığını ve gelecek 10 yılda bu alandaki işbirliğine yön vereceğini ifade eden Li, "APEC Tedarik Zinciri Bağlantısallık Çerçevesi Eylem Planı Aşama III" adı verilen ikinci planın ise bu alandaki geçmiş işbirliğinin üzerine koyarak ilerletmeyi hedeflediğini kaydetti.

Li, planların, ilk kez 2026'da ortaya atılan FTAAP'nin gelecek yönünü tayin edecek sistematik ve pratik bir eylem çerçevesi oluşturmayı amaçladığını sözlerine ekledi.

Basın toplantısında yer alan Çin Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanı Çın Çao da diğer APEC ülkeleri ile FTAAP'ye ilişkin bir sonuç belgesi üzerinde çalıştıklarını, tüm üyeleri yol bulucu tarzda pilot uygulamalar ve diğer esnek ve pragmatik araçlarla bu entegrasyona dahil olmaya teşvik ettiklerini aktardı.

Pasifik kuşağındaki 21 ekonominin oluşturduğu APEC, ilk zirvesini 1989 yılında toplamıştı. Çin daha önce 2001'de Şanghay ve 2014'te Pekin'de düzenlenen zirvelere ev sahipliği yapmıştı.