Çin-Arap Devletleri İşbirliği Forumu'nda Bakanlar Konferansı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Çin-Arap Devletleri İşbirliği Forumu'nda Bakanlar Konferansı Gerçekleştirildi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Çin-Arap Devletleri İşbirliği Forumu'nun 10. Bakanlar Konferansı'nın ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi.

31.05.2024 17:22
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BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi (ortada), Moritanya Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Moritanyalılar Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk (solda) ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt Perşembe günü Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Çin-Arap Devletleri İşbirliği Forumu'nun 10. Bakanlar Konferansı'nın ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi, 30 Mayıs 2024. (Fotoğraf: Yin Bogu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Moritanya, Çin, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin-Arap Devletleri İşbirliği Forumu'nda Bakanlar Konferansı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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