Çin Askeri Teçhizat Düzenlemesi

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BEİJİNG, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı Xi Jinping, askeri teçhizata yapılacak takviyeye ilişkin bir dizi düzenlemeyi yürürlüğe koyan kararnameyi imzaladı.

Düzenlemeler 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek.

Cumartesi günü yapılan resmi açıklamaya göre, 92 maddenin yer aldığı sekiz bölümden oluşan belge, savaşa hazır olma konusuna odaklanırken, yeni dönemde silahlı kuvvetlerin misyon ve görevlerinin etkin şekilde yerine getirilmesini amaçlıyor.

Açıklamada, kararname ile askeri teçhizatın tedarik, yönetim ve onarım mekanizması ile prosedürlerinde iyileştirmeler yapıldığı, böylece belgenin askeri teçhizatı yenilikçi şekilde destekleyecek çalışmaları teşvik etmesinin beklendiği belirtildi.