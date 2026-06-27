Çin-Avrupa Demiryolu Seferleri Artıyor - Son Dakika
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Çin-Avrupa Demiryolu Seferleri Artıyor

27.06.2026 14:34
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2016'dan bu yana sefer sayısı 12 kat artarak 20.022'ye ulaştı, 67,7 milyar ABD doları kargo taşındı.

VARŞOVA, 27 Haziran (Xinhua) -- Polonya'nın Lodz kentindeki demiryolu hattında ilerleyen bir kargo treni, 25 Haziran 2026.

Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi'nin 2016 yılında birleşik bir marka altında hizmete girmesinden bu yana yıllık tren seferi sayısı, 2016'da 1.702 iken neredeyse 12 kat artışla 2025'te 20.022'ye çıktı.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Şirketi'nden yapılan açıklamada, taşınan malların yelpazesinin de genişleyerek 53 kategoride 50.000'den fazla ürünü kapsadığı, sadece 2025 yılında ağ üzerinden 67,7 milyar ABD doları değerinde kargo taşındığı belirtildi.

Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi'nin hızlı genişlemesi, güzergahları boyunca lojistik şirketlerinin, terminal operatörlerinin ve ilgili sektörlerin büyümesini de destekledi. (Fotoğraf: Yue Yuanyuan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-Avrupa Demiryolu Seferleri Artıyor - Son Dakika

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