Çin-Avrupa Güneş Rüzgarı Araştırması - Son Dakika
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Çin-Avrupa Güneş Rüzgarı Araştırması

SMILE uydusu, güneş rüzgarı ve manyetosfer etkileşimlerini gözlemlemek için geliştirildi.

28.09.2024 13:56
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BEİJİNG, 28 Eylül (Xinhua) -- Güneş rüzgarını araştırmak üzere tasarlanan Güneş Rüzgarı Manyetosfer İyonosfer Bağlantısı Kaşifi (SMILE) uydusuna ilişkin tüm geliştirme çalışmalarının Cuma günü tamamlanmasıyla, Çin-Avrupa uzay misyonu çerçevesinde yeni bir adım daha atılmış oldu.

SMILE, Çin Bilimler Akademisi (CAS) ile Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA), güneş rüzgarı ve Dünya'nın manyetosferi arasındaki dinamik etkileşimi gözlemleyerek Güneş-Dünya bağlantısının anlaşılmasını derinleştirmeyi amaçlayan ortak görevi.

CAS Ulusal Uzay Bilimleri Merkezi'ne göre, uydu testleri, sistem arayüz testleri ve çevresel deneyler de dahil olmak üzere SMILE uydusunun Çin'deki geliştirme çalışmaları tamamlandı.

Uydu platformu ve faydalı yük modülünün Ekim ayında Hollanda'daki Avrupa Uzay Araştırma ve Teknoloji Merkezi'ne ulaşması ve burada entegre edilip test edilmesi bekleniyor. Faydalı yük modülü ESA tarafından geliştirildi.

SMILE'ın 2025 yılı sonuna kadar Arianespace'in Vega-C fırlatma aracıyla Avrupa'nın Fransız Guyanası Kourou'daki uzay fırlatma sahasından fırlatılması planlanıyor.

Proje, Çin'in ESA ile uzay bilimleri keşfi alanında işbirliği yaptığı ilk kapsamlı ve derinlemesine görev.

Projenin bilimsel hedefleri arasında, güneş rüzgarı-manyetosfer etkileşimlerinin büyük ölçekli yapılarını ve temel modellerini keşfetmek, manyetosferik alt fırtınaların genel değişimlerini ve periyodik varyasyonlarını anlamak ve koronal kütle atımları tarafından yönlendirilen manyetik fırtınaların başlangıcı ile gelişimini araştırmak yer alıyor.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Güncel, Güneş, Dünya, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-Avrupa Güneş Rüzgarı Araştırması - Son Dakika

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