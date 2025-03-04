Çin-Avrupa İlişkilerine Vurgu

Güncel

BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- Çin'de düzenlenen 14. Ulusal Halk Kongresi üçüncü oturumunun sözcüsü Lou Qinjian, Çin'in Avrupa ile ilişkilerine büyük önem verdiğini ve iki tarafın birbirlerinin başarısına katkıda bulunan ortaklar olduğunu söyledi.

Çarşamba günü başlaması planlanan oturumun açılışı öncesinde düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Lou, Çin-Avrupa ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişiminin, hem her iki tarafın temel ve uzun vadeli çıkarlarıyla hem de uluslararası toplumun ortak beklentileriyle uyumlu olduğunu ifade etti.

2025 yılının Çin ile Avrupa Birliği arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü olduğunu hatırlatan Lou, "Son 50 yılda gerçekler sayısız kez göstermiştir ki Çin ile Avrupa arasında herhangi bir temel çıkar çatışması veya jeopolitik gerilim söz konusu değildir; aksine Çin ve Avrupa, birbirlerinin başarısına katkı sağlayan ortaklardır" dedi.