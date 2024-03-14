Çin-Avrupa Yük Treni Harbin ile Hollanda'yı Birbirine Bağlıyor

Erdoğan: Ağrı'ya tekstil kent kurarak istihdam kapısı açıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Ağrı'ya kurulan tekstil kent sayesinde istihdam kapısı açtıklarını ve hedeflerinin 17 fabrikada 15 bin istihdama ulaşmak olduğunu belirtti. Erdoğan ayrıca, Ağrı'ya sağlık tesisleri, konutlar, yollar, barajlar ve sulama tesisleri gibi birçok önemli projeyi kazandırdıklarını ifade etti.