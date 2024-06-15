Çin-Avrupa Yük Treni Seferleri Mayıs Ayında Rekor Kırdı

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BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin-Avrupa yük treni seferleri Mayıs ayında en yüksek aylık taşıma hacmini kaydetti.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Şirketi'nin verilerine göre, Çin-Avrupa yük treni seferlerinin sayısı Mayıs'ta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla 1.724 sefere ulaştı. Öte yandan kargo taşımacılığı ise bir yıl öncesine göre yüzde 13 artışla yaklaşık 186.000 TEU'ya (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) yükseldi.

Şirket, Mayıs ayındaki taşıma hacminin tarihteki en yüksek aylık rekor olduğunu bildirdi.

Yılın başından bu yana modern bir demiryolu lojistik sisteminin inşasını hızlandıran ve kargo taşımacılığını dikkatle organize eden şirket, demiryolu sisteminin yük taşıma kapasitesi ile hizmet kalitesini iyileştirmeye devam etti.

Şirketin açıkladığı veriler, ülkenin demiryollarının Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 artışla 337 milyon ton mal taşıdığını gösterdi.