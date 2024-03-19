Çin-Avrupa yük trenlerinin sayısı rekor kırdı

GUANGZHOU, 19 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinden uluslararası ticaret amacıyla hareket eden Çin-Avrupa yük trenlerinin sayısı, 2024'ün ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 166'ya ulaşarak rekor kırdı.
Gümrük Genel İdaresi'nin Guangdong alt yönetimi tarafından Salı günü yapılan açıklamaya göre, toplam tren sayısı içinde ihracat trenlerinin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,5 artarak bir başka rekoru gerçekleştirdi.
Guangdong'dan Avrupa'ya giden Çin-Avrupa yük trenlerinin varış noktalarına ulaşması genellikle 12 ila 18 gün sürerken, Kızıldeniz krizinden etkilenen gemilerin Güney Afrika'daki Ümit Burnu etrafından dolaşması bir aydan uzun sürüyor.
Guangdong alt yönetimine göre, Guangdong Gümrüğü işletmelerle aktif işbirliği yapmak ve Alataw Geçidi, Horgos ve Manzhouli gibi büyük gümrük limanlarıyla koordinasyonu güçlendirmek suretiyle Çin-Avrupa yük trenleri için yeşil kanallar açıyor.
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