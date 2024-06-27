Çin, Ay keşfi çalışmalarında uluslararası işbirliklerini genişletmeyi planlıyor - Son Dakika
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Çin, Ay keşfi çalışmalarında uluslararası işbirliklerini genişletmeyi planlıyor

Çin, Chang'e-6 görevinde başarılı sonuçlar elde eden uluslararası bilimsel araştırma cihazlarının ardından, gelecekteki Ay keşfi çalışmalarında uluslararası işbirliklerini genişletmeyi hedefliyor. Chang'e-7 ve Chang'e-8 görevlerinde uluslararası bilimsel cihazların kullanılacağı belirtilirken, Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu projesi için 10'dan fazla ülke ve uluslararası kuruluşla işbirliği anlaşmaları imzaladığı ifade edildi.

27.06.2024 18:18
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BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin, Chang'e-6 görevinde Avrupa Uzay Ajansı, Fransa, İtalya ve Pakistan'dan gelen bilimsel araştırma cihazlarının başarılı şekilde çalışmasının ardından, gelecekteki Ay keşfi çalışmalarında uluslararası işbirliklerini genişletmeyi planlıyor.

Çin Ulusal Uzay İdaresi Uluslararası İşbirliği Departmanı Müdür Yardımcısı Liu Yunfeng, ülkenin Chang'e-7 Ay keşfi görevinde altı adet uluslararası bilimsel cihaz taşıyacağını, Chang'e-8 görevinin ise 200 kilogram uluslararası cihaz kapasitesi sunacağını ve 30'un üzerinde başvuru aldığını söyledi.

2026'da fırlatılması planlanan Chang'e-7 görevi, Ay'ın güney kutup bölgesinde araştırma yapacak. Chang'e-8 keşif aracı ise 2028'de fırlatılacak ve Ay kaynaklarının kullanımı hakkında deneyler yürütecek. İki misyon, 2035 yılına kadar Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu'nun temel modelini oluşturacak.

Liu, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu projesi için 10'dan fazla ülke ve uluslararası kuruluşla işbirliği anlaşmaları imzaladığını söyledi.

Hu, "Dil, çalışma kültürü ve gelişimsel protokoller konusundaki farklılıklara rağmen, bir yılı aşkın sürede geniş bir yelpazede testler yürütmek üzere ele ele verdik ve görevi başarıyla tamamladık" dedi.

Hu, "Bu paha biçilmez deneyim, uzmanlığımızı zenginleştirip bizi gelecekte daha karmaşık görevlerle başa çıkmaya hazırlayabilir" diye ekledi.

Kaynak: Xinhua

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