Çin Bahar Bayramı TV Galası Rekor İzlenme Sayısına Ulaştı

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BEİJİNG, 10 Şubat (Xinhua) -- Reyting istatistiklerine göre, Çin'de Bahar Bayramı veya Çin Ay Yeni Yılı arifesi olan Cuma gecesi yayımlanan bu yılki Bahar Bayramı TV galasının izleyici ve seyirci sayısı rekor seviyelere ulaştı.

Cuma gece yarısı itibarıyla, Çin Medya Grubu tarafından her yıl sahnelenip yayımlanan kutlama programı olan TV galasının canlı yayınını yaklaşık 679 milyon kişi izledi ve böylece bir önceki yıla göre yüzde 12,69'luk bir artışla 1,5 milyarın üzerinde izlenme sayısına ulaştı.

2023'e kıyasla yüzde 37,97 artışla toplam 250 milyon kişi programın canlı yayınını cep telefonları üzerinden izledi ve toplam izlenme sayısı yüzde 57,58 artışla 420 milyona ulaştı.

Etkinlik ayrıca sosyal medya platformlarında 16 milyardan fazla etkileşim aldı. Çin Küresel Televizyon Ağı (CGTN), yaklaşık 200 ülke ve bölgede 2.100'den fazla medya kuruluşuyla birlikte çalışıp programı canlı yayımlayarak veya haberleştirerek 800 milyondan fazla uluslararası izlenme elde etti.