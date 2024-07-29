Çin Başbakanı Li Qiang, Çin-İtalya İşbirliğini Artırmak İçin Çağrı Yaptı - Son Dakika
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Çin Başbakanı Li Qiang, Çin-İtalya İşbirliğini Artırmak İçin Çağrı Yaptı

Çin Başbakanı Li Qiang, Beijing'de İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Çin-İtalya girişimciler komitesinin 7. toplantısının açılış törenine katılarak iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin artırılması çağrısı yaptı. Li, iki ülkenin kalkınmasına daha fazla ivme kazandırması gerektiğini belirtti ve İpek Yolu'nun ruhunu güçlü şekilde teşvik etme çağrısında bulundu. Çin-İtalya kapsamlı stratejik ortaklığının sürekli şekilde ve derinlemesine gelişiminin, daha istikrarlı ekonomik ve ticari işbirliği beklentileri yaratacağını ve daha geniş fırsatlar sunacağını kaydetti.

29.07.2024 12:01
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BEİJİNG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Beijing'de İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Çin-İtalya girişimciler komitesinin 7. toplantısının açılış törenine katılarak iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin artırılması çağrısı yaptı.

Li, Pazar günü düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada 10 yıl önce kurulan girişimciler komitesinin, o zamandan bu yana ekonomik ve ticari işbirliğinin yanı sıra ikili işbirliğinin teşvik edilmesinde de pozitif bir rol oynadığını söyledi.

Li, Çin ve İtalya'nın yavaşlayan küresel ekonomik toparlanma bağlamında ekonomik ve ticari işbirliğini güçlendirerek iki ülkenin kalkınmasına daha fazla ivme kazandırması gerektiğini belirtti.

Başbakan, iki ülkeye İpek Yolu'nun barış ve işbirliği, açıklık ve kapsayıcılık, karşılıklı öğrenme ve karşılıklı fayda ruhunu güçlü şekilde teşvik edip uygulamaya koyma, karşılıklı fayda ilkesine bağlı kalma, birbirlerinin kalkınmasını destekleme ve ortak refahı elde etmek üzere birlikte çalışma çağrısı yaptı.

Li, Çin-İtalya kapsamlı stratejik ortaklığının sürekli şekilde ve derinlemesine gelişiminin, iki taraf için daha istikrarlı ekonomik ve ticari işbirliği beklentileri yaratacağını ve daha geniş fırsatlar sunacağını kaydetti.

Kaynak: Xinhua

Giorgia Meloni, İpek Yolu, İtalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Başbakanı Li Qiang, Çin-İtalya İşbirliğini Artırmak İçin Çağrı Yaptı - Son Dakika

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