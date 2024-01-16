Çin Başbakanı Li Qiang, dışa açılıma bağlı kalacaklarını ve kapılarını daha da geniş açacaklarını belirtti

DAVOS, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, küresel durum nasıl değişirse değişsin ülkenin temel ulusal politikası olan dışa açılıma her zaman bağlı kalacağını ve dış dünyaya kapılarını daha da geniş açacağını belirtti.

Li, söz konusu açıklamayı Salı günü İsviçre'nin Davos kentinde Dünya Ekonomik Forumu 2024 Yıllık Toplantısı'nın açılış töreninde yaptı.