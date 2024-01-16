 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin Başbakanı Li Qiang, dışa açılıma bağlı kalacaklarını ve kapılarını daha da geniş açacaklarını belirtti - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Başbakanı Li Qiang, dışa açılıma bağlı kalacaklarını ve kapılarını daha da geniş açacaklarını belirtti

Çin Başbakanı Li Qiang, Dünya Ekonomik Forumu 2024 Yıllık Toplantısı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, ülkenin temel ulusal politikası olan dışa açılıma her zaman bağlı kalacaklarını ve dış dünyaya kapılarını daha da geniş açacaklarını belirtti.

Çin Başbakanı Li Qiang, dışa açılıma bağlı kalacaklarını ve kapılarını daha da geniş açacaklarını belirtti
16.01.2024 - 18:25,  Güncelleme: 18:26
Abone Ol

DAVOS, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, küresel durum nasıl değişirse değişsin ülkenin temel ulusal politikası olan dışa açılıma her zaman bağlı kalacağını ve dış dünyaya kapılarını daha da geniş açacağını belirtti.

Li, söz konusu açıklamayı Salı günü İsviçre'nin Davos kentinde Dünya Ekonomik Forumu 2024 Yıllık Toplantısı'nın açılış töreninde yaptı.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Başbakanı Li Qiang, dışa açılıma bağlı kalacaklarını ve kapılarını daha da geniş açacaklarını belirtti - Son Dakika


18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 5 günde Suriye ve Irak'ta 78 terörist etkisiz hale getirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 5 günde Suriye ve Irak'ta 78 terörist etkisiz hale getirildi
17:26
Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:32
9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30
O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:29
Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:24
Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
16:16
Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti
15:59
Yunanistan'a ait yük gemisi Kızıldeniz'de füzeli saldırıya uğradı Yunanistan'a ait yük gemisi Kızıldeniz'de füzeli saldırıya uğradı

Son Dakika
18:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 5 günde Suriye ve Irak'ta 78 terörist etkisiz hale getirildi
17:26 Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:29 Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:32 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30 O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:24 Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
16:16 Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti
15:59 Yunanistan'a ait yük gemisi Kızıldeniz'de füzeli saldırıya uğradı
15:58 Meclis'te terör zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe Kilit Operasyonu ile kilit kapatıldı
15:47 ETA mahkumlarına destek veren La Casa de Papel oyuncusu İtziar İtuno'nun reklam sözleşmeleri iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 19:05:39. #1.13#
SON DAKİKA: Çin Başbakanı Li Qiang, dışa açılıma bağlı kalacaklarını ve kapılarını daha da geniş açacaklarını belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement