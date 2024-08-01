Çin Başbakanı Li Qiang, Estonya Başbakanı Kristen Michal'e tebrik mesajı gönderdi

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BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Estonya Başbakanı olarak göreve başlayan Kristen Michal'e tebrik mesajı gönderdi.

Li Çarşamba günü gönderdiği mesajında, Çin ve Estonya'nın geleneksel bir dostluğa sahip olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllarda istikrarlı bir seyir izleyerek çeşitli alanlarda büyük bir etkileşim ve işbirliği potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Li, Çin'in Estonya ile ilişkilerini geliştirmeye büyük önem verdiğini, karşılıklı saygı, eşit muamele ve karşılıklı yarar temelinde karşılıklı siyasi güveni artırmayı, tatbiki işbirliğini ve halklar arası etkileşimleri genişletmeyi hedeflediğini ve Çin-Estonya ilişkilerinin istikrarlı ve uzun vadeli gelişimini sağlamak için Estonya ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu sözlerine ekledi.