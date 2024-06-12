Çin Başbakanı Li Qiang, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi tebrik etti - Son Dakika
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Çin Başbakanı Li Qiang, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi tebrik etti

Çin Başbakanı Li Qiang, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin yeniden seçilmesi üzerine bir tebrik mesajı gönderdi. Li, mesajında Çin ve Hindistan ilişkilerinin önemine vurgu yaparak, bu ilişkilerin sadece iki ülkenin refahı için değil, aynı zamanda bölge ve dünya için de istikrar ve pozitif enerji sağladığını belirtti. Li ayrıca, Çin'in Hindistan ile işbirliği yapmaya devam etmek istediğini ifade etti.

12.06.2024 11:17
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BEİJİNG, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, yeniden Hindistan başbakanı olarak seçilen Narendra Modi'ye kutlama mesajı gönderdi.

Li, Salı günü gönderdiği mesajda, Çin ve Hindistan ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı bir şekilde gelişmesinin sadece iki halkın refahı için değil, aynı zamanda bölgeye ve dünyaya istikrar ve pozitif enerji getirmek adına da önemli olduğunu söyledi.

Li ayrıca Çin'in ikili ilişkileri doğru yönde ilerletmek için Hindistan'la birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Başbakanı Li Qiang, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi tebrik etti - Son Dakika

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