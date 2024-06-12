Çin Başbakanı Li Qiang, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi tebrik etti

Güncel

BEİJİNG, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, yeniden Hindistan başbakanı olarak seçilen Narendra Modi'ye kutlama mesajı gönderdi.

Li, Salı günü gönderdiği mesajda, Çin ve Hindistan ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı bir şekilde gelişmesinin sadece iki halkın refahı için değil, aynı zamanda bölgeye ve dünyaya istikrar ve pozitif enerji getirmek adına da önemli olduğunu söyledi.

Li ayrıca Çin'in ikili ilişkileri doğru yönde ilerletmek için Hindistan'la birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi.