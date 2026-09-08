Çin Başbakanı Li Qiang, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile Beijing'de bir araya geldi

BEİJİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Sani ile bir araya geldi, 7 Eylül 2026. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)