Çin Başbakanı Li Qiang, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile Beijing'de bir araya geldi
Çin Başbakanı Li Qiang, başkent Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Sani ile görüştü. Görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı bir toplantı olarak kaydedildi.
BEİJİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Sani ile bir araya geldi, 7 Eylül 2026. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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