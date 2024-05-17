Çin Başbakanı Li Qiang, Slovakya Başbakanı Fico'ya geçmiş olsun dileklerini iletti

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BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, suikasta uğrayan Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cuma günü gönderdiği mesajında, Fico'nun vurulup yaralanmasından duyduğu derin üzüntüyü ifade eden Li, Fico'ya geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi.

Fico, Slovakya'nın orta kesimlerindeki Handlova kasabasında bir hükümet toplantısına başkanlık ettikten sonra destekçilerini selamladığı sırada saldırıya uğramış ve dört kurşun isabet etmişti. Başbakan şuanda yoğun bakımda tedavi görüyor.

71 yaşında bir erkek olduğu belirtilen saldırgan, olay yerinde gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Matus Sutaj Estok Perşembe günü yaptığı açıklamada, yalnız hareket eden saldırganın kasten öldürmeye teşebbüsle suçlandığını söylemişti.