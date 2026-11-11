Çin Başbakanı Li Qiang Tayland'a gidiyor, Manila'daki Çin-ASEAN Zirvesi'ne katılacak - Son Dakika
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Çin Başbakanı Li Qiang Tayland'a gidiyor, Manila'daki Çin-ASEAN Zirvesi'ne katılacak

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Çin Başbakanı Li Qiang Tayland\'a gidiyor, Manila\'daki Çin-ASEAN Zirvesi\'ne katılacak
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Çin Başbakanı Li Qiang, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul'un daveti üzerine 13-15 Kasım'da Tayland'a resmi ziyarette bulunacak. Li, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Romualdez Marcos'un davetiyle 15-16 Kasım'da Manila'da düzenlenecek 29. Çin-ASEAN Zirvesi'ne katılacak.

BEİJİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul'un daveti üzerine 13-15 Kasım tarihlerinde Tayland'a resmi ziyarette bulunacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü çarşamba günü yaptığı açıklamada, Li'nin 15-16 Kasım tarihlerinde de Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) dönem başkanlığını yürüten Filipinler'in Devlet Başkanı Ferdinand Romualdez Marcos'un daveti üzerine, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenecek 29. Çin-ASEAN Zirvesi'ne katılacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiFilipinlerDiplomasiPolitikaTaylandManilaGüncelDünyaSon Dakika

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