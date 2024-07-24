Çin Başbakanı Li Qiang, Ursula von der Leyen'i tebrik etti

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BEİJİNG, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Avrupa Komisyonu başkanlığına yeniden seçilen Ursula von der Leyen'e tebrik mesajı gönderdi.

Li, Salı günü gönderdiği mesajında, Çin hükümetinin, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinin geliştirilmesine her zaman büyük önem atfettiğini vurgulayarak Avrupa Komisyonu'nun oynadığı önemli role ve etkisine değer verdiklerini ifade etti.

Çin-AB ilişkilerinin günümüzde istikrarlı bir gelişim ivmesi gösterdiğine işaret eden Li, ikili diyalog ve işbirliğinde olumlu sonuçlar elde edildiğini belirtti.

Li, her iki tarafın halklarının yararına, dünya istikrarı ve refahına daha büyük katkı sağlamak üzere Çin-AB ilişkilerinin siyasi temelini sağlamlaştırmak, stratejik karşılıklı güveni artırmak, karşılıklı yarara dayalı işbirliğini çok yönlü güçlendirmek ve küresel sorunlara ortaklaşa çözüm bulmak için AB ile çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.