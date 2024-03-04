Çin Başbakanlarının Basın Toplantıları Sonlandırılıyor

Çin'de başbakanların Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık genel kurulunun son gününde basın toplanması düzenleme geleneğine son verileceği bildirildi.
Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) Sözcüsü Lou Çincien, Başbakan Li Çiang'ın bu yılki genel kurul toplantısının bitiminde genel değerlendirme için basının karşısına çıkmayacağını bildirdi.
İlk kez 1988'de başlayan, 1993'ten 2023'e dek kesintisiz 30 yıldır devam eden başbakanların basın toplantıları, dünyaya Çin liderliğinin siyasi ve ekonomik önceliklerini birinci elden öğrenmek için nadir bir fırsat sağlıyordu.
Sözcü Luo, üst düzey istişarelerin ardından "Kongre süresince yürütülen benzer etkinliklerle çakıştığı" gerekçesiyle başbakanın basın toplantısının kaldırılmasına karar verildiğini belirtti.
Toplumun genel kaygılarına Başbakan'ın ve diğer kamu organlarının çalışma raporlarında yanıt verilmesi gerektiğine işaret eden Luo, Li'nin yarın Kongre'nin açılış oturumunda hükümetin çalışma raporunu sunacağını hatırlattı.
Kolektif liderliğin sonu
Siyasi gözlemciler, Çin'de 1990'ların başından itibaren "kolektif liderlik" anlayışı içinde özellikle ekonomik ve sosyal kalkınma politikalarının yürütülmesinde önemli inisiyatif sahibi olan başbakanlık makamının, gücün giderek tek elde toplandığı yeni iktidar düzeninde, Devlet Başkanı'nın kararlarının uygulayıcısı konumuna getirildiği değerlendirmesini yapıyor.
Çin Anayasası'nda 2018'de yapılan değişiklikle devlet başkanının görev süresini iki dönemle sınırlayan kural kaldırılırken başbakanın görev süresini sınırlayan aynı kural korunmuştu.
Devlet Başkanı Şi, Kasım 2022'de düzenlenen Çin Komünist Partisi Ulusal Kongresi'nde üçüncü kez genel sekter seçilerek Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zıdong'dan bu yana liderliğini üçüncü döneme taşıyan ilk isim olmuştu.
Şi, Mart 2023'teki Ulusal Halk Kongresi'nde üçüncü kez devlet başkanı seçilirken, onunla birlikte Çin'in "beşinci nesil" olarak adlandırılan parti liderlerinin önde gelen isimlerinden olan önceki Başbakan Li Kıçiang, süresi dolduğu için görevini bırakmak zorunda kalmıştı
Li Kıçiang'dan boşalan başbakanlık koltuğuna, Şi'ye yakınlığı bilinen, Cıciang eyaletinde parti sekterliği yaptığı dönemde Şi'nin müsteşarlığını yapmış bir isim olan Li Çiang oturmuştu.
Eski Başbakan Li Kıçiang ise emekliye ayrılmasından aylar sonra, Ekim 2023'te geçirdiği kalp krizinin ardından yaşamını yitirmişti.
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