Çin Başkonsolosu TÜ'yü Ziyaret Etti - Son Dakika
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Çin Başkonsolosu TÜ'yü Ziyaret Etti

17.07.2026 13:10
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Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosu Wei Xiaodong, Trakya Üniversitesi'nde iş birliği değerlendirdi.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Xiaodong ve beraberindeki heyetin katılımıyla gerçekleşen rektörlükteki ziyarette, TÜ ile Çin'deki yükseköğretim kurumları arasında geliştirilebilecek akademik iş birlikleri, öğrenci ve akademisyen değişim programları ile ortak bilimsel çalışmalar değerlendirildi.

Hatipler, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek iş birliğini sürdüreceklerini kaydetti.

Ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir ile Prof. Dr. Eylem Bayır, idari ve akademik personel de yer aldı.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Trakya Üniversitesi, Eğitim, Güncel, Dünya, Son Dakika

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