Çin BM Daimi Temsilci Yardımcısı, Ukrayna'daki savaşı sona erdirecek diplomatik çabalara kaynak ayırma çağrısında bulundu

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 23 Mart (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, ilgi taraflara Ukrayna'daki savaşı sona erdirecek diplomatik çabalara kaynak ayırma çağrısında bulundu.

Geng, Cuma günü Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna'ya yapılan silah tedarikleri konusundaki bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, "Bir kez daha ilgili tarafları sorumlu davranmaya ve kaynak ve enerjilerini ateşkes sağlayıp savaşı bitirme yönündeki diplomatik çabalara sarf etmeye ve erken bir tarihte krizin siyasi çözümünü teşvik etmeye çağırıyorum" dedi.

Geng, Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna'ya silah tedariki hususunu birçok kez ele aldığını ve BM Silahsızlanma İşleri Ofisi'nin konseyi sayısız kez bilgilendirdiğini hatırlattı.

Geng, "Tüm taraflar, birbirlerinin pozisyonları konusunda son derece net. Savaş alanına kesintisiz silah akışının, vahşet, tehlike ve savaşın belirsizliğini arttırmaktan, Ukrayna krizinin yayılma etkilerini hızlandırmaktan ve barış ve savaşa son verme umudunu daha belirsiz hale getirmekten başka işe yaramayacağını bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

Elçi, Çin'in Ukrayna meselesine yönelik tutumunun "tutarlı ve net" olduğunu vurguladı.

Geng, "Her zaman nesnel ve tarafsız bir tutum sergiledik ve barış görüşmelerini teşvik etmek konusunda da kararlılığımızı sürdürüyoruz" diye ekledi.

Geng, "Çin, vakti gelince hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın kabul edeceği ve tüm tarafların eşit katılımını ve tüm barış planlarının görüşülmesini sağlayan bir uluslararası barış konferansının düzenlenmesini destekliyor. İlgili tüm taraflarla diyalog ve iletişimi güçlendirmeye ve krizin siyasi çözümünü destekleyecek yapıcı çaba göstermeye devam etmeye hazırız" dedi.