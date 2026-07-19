Çin, British Steel Kamulaştırmasına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Çin, British Steel Kamulaştırmasına Tepki Gösterdi

19.07.2026 14:22
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Çin, İngiltere'nin British Steel'i kamulaştırmasını kınayarak, haklarını koruma sözü verdi.

BEİJİNG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, işletmelere yasal yollarla meşru hak ve çıkarlarını koruma konusunda destek verdiklerini belirterek, İngiltere'nin British Steel'i kamulaştırması ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve haklarını korumak için gerekeni yapacaklarını söyledi.

Sözcü, cumartesi günü yaptığı açıklamada İngiltere'nin British Steel'i kamulaştırma hamlesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetten perşembe günü yapılan açıklamada, İngiltere hükümetinin, Çelik Endüstrisi (Kamulaştırma) Yasası uyarınca British Steel'i kamulaştırdığı bildirilmişti. Çinli Jingye Grubu'nun kontrol ettiği işletmeyi devralan hükümetin, ikincil mevzuat yoluyla bir tazminat mekanizması oluşturacağı ve tazminatın gerekli olup olmadığının bağımsız değerlendirme yoluyla belirleneceği kaydedilmişti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere'nin çelik endüstrisinin geleceğini güvence altına alan kararla nitelikli işlerin korunduğunu belirtti.

"Çin kamuoyu bu konuya yakın ilgi göstermektedir" diyen sözcü, İngiltere'nin bu konuyu ele alış biçiminin, Çinli yatırımcıların, İngiltere'deki yatırım ortamına ve İngiliz hükümetinin güvenilirliğine bakışını doğrudan etkileyeceğini ifade etti.

Çin ve İngiltere'nin yatırımların korunmasına ilişkin bir anlaşma imzaladığına dikkat çeken sözcü, bu çerçevede yatırımcıların meşru hak ve çıkarlarının hukuka uygun olarak tam anlamıyla korunması gerektiğini söyledi.

Sözcü, "Çin, İngiltere'ye piyasa ilkelerine ve sözleşme ruhuna ciddiyetle saygı duyma ve tazminat ve diğer konularda her iki taraf için de kabul edilebilir çözümler bulma çağrısı yapmaktadır" dedi.

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü cuma günkü açıklamasında, Çin'in İngiltere hükümetinin British Steel'i kamulaştırma kararına kesinlikle karşı olduğunu ve karardan dolayı son derece rahatsız olduklarını belirtmişti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, British Steel Kamulaştırmasına Tepki Gösterdi - Son Dakika

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