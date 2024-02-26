Çin, Bu Yıl Yaklaşık 100 Uzay Görevi Gerçekleştirerek Yeni Rekor Kırmayı Hedefliyor

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BEİJİNG, 26 Şubat (Xinhua) -- Çin, bu yıl yaklaşık 100 uzay görevi gerçekleştirerek ülkenin yeni rekorunu kırmaya hazırlanıyor.

Pazartesi günü düzenlenen bir basın toplantısına göre, söz konusu görevler arasında Çin'in ilk ticari uzay aracı fırlatma alanından ilk uçuşun gerçekleştirilmesi ve kümeler oluşturmak üzere uzaya daha fazla uydunun gönderilmesi de yer alıyor.

Çin'in ilk ticari uzay aracı fırlatma alanı an itibarıyla ülkenin güneyindeki Hainan ada eyaletinin Wenchang kentinde inşa ediliyor.

Ülkenin roket serilerini geliştiren ve ülkede uzay sektörünün öncü gücü olan Çin Uzay Bilimi ve Teknoloji Şirketi (CASC), aynı basın toplantısında 2023 Çin uzay bilimleri ve teknolojisi raporunu da açıkladı.