Çin Büyükelçi Vekili, İsrail'in Yemen'deki saldırılarının tırmanmasını durdurma çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin Büyükelçi Vekili, İsrail'in Yemen'deki saldırılarının tırmanmasını durdurma çağrısı yaptı

Çin'in Yemen Büyükelçi Vekili Shao Zheng, İsrail'in Yemen'deki Hudeyde Limanı'na saldırılarının ardından çatışmanın tırmanmasını durdurma çağrısında bulundu. Zheng, çevrim içi bir toplantıda yaptığı konuşmada, ticari gemilere yönelik saldırıları durdurmak için taraflarla iletişim halinde olduklarını belirtti. Ayrıca, Gazze Şeridi'ndeki çatışmanın durdurulması gerektiğini vurgulayarak, bölgesel tansiyonun azaltılmasına yardımcı olacağını ifade etti. Yemen'deki barış umutlarına ilişkin olarak ise en kısa sürede barışın sağlanmasını umduklarını ve tüm tarafları müzakerelere dönmeye çağırdıklarını söyledi.

25.07.2024 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Yemen Büyükelçi Vekili Shao Zheng, " İsrail'in Yemen'deki Hudeyde Limanı'na saldırılarının ardından çatışmanın tırmanmasını durdurma" çağrısında bulundu.

Çinli Büyükelçi Vekili Zheng, Yemenli sivil toplum kuruluşu Sana Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen çevrim içi toplantıda konuştu.

"Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik ve nakliye maliyetlerinin iki katına çıkmasına neden olan saldırıları durdurmak için Husiler dahil olmak üzere çeşitli taraflarla iletişim halindeyiz." dedi.

Zheng, "Gazze Şeridi'ndeki çatışmanın durdurulması gerektiğini ve bunun Kızıldeniz'deki gerilimin azaltılmasına yardımcı olacağını" vurguladı.

Çinli yetkili, İsrail'in Hudeyde Limanı'na düzenlediği saldırının ardından bölgesel tansiyonu yükseltmeme çağrısında bulundu.

Yemen'de yakın zamanda barışın sağlanıp sağlanamayacağına ilişkin soruya da Çinli diplomat şöyle cevap verdi:

"En kısa sürede barışın sağlanmasını umuyoruz ve tüm tarafları müzakerelere dönmeye ve vatandaşların çıkarlarına öncelik vermeye çağırıyoruz."

Ne olmuştu?

Tel Aviv'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği yakınlarında 19 Temmuz'da yerel saatle gece 03.00'te İHA saldırısıyla güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada, bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi şarapnel parçaları ve patlamanın etkisiyle yaralanmıştı.

Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'i radarların tespit edemeyeceği, hava savunma sistemlerinin engelleyemeyeceği, "Yafa" isimli yeni bir İHA ile hedef aldığını açıklamıştı.

Husiler, İsrail'in merkezini hedef almaya devam edeceklerini ve Tel Aviv'in kendileri için "güvenli olmayan bölge" olduğunu duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İHA saldırısına "gerekli karşılığı vereceklerini" söylemişti.

İsrail ordusu, 20 Temmuz'da Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı'nda İran destekli Husilerin askeri hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı. Saldırıda 9 kişinin öldüğü, 89'unun yaralandığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Yemen, Orta Doğu, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Büyükelçi Vekili, İsrail'in Yemen'deki saldırılarının tırmanmasını durdurma çağrısı yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:36 Erdoğan “Tahsil edin“ talimatı vermişti Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı Erdoğan "Tahsil edin" talimatı vermişti! Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı
11:17 İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 13 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 zam
11:06 ABD kongresinde Netanyahu’ya tepki gösteren tek üye Herkes kim olduğunu merak etti ABD kongresinde Netanyahu'ya tepki gösteren tek üye! Herkes kim olduğunu merak etti
10:04 Taslak metnine ulaşıldı ABD’deki Eylem Tok, Türkiye’ye iade edilecek Taslak metnine ulaşıldı! ABD'deki Eylem Tok, Türkiye'ye iade edilecek
09:22 Bingöl’de bilanço ağırlaşıyor Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti Bingöl'de bilanço ağırlaşıyor! Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti
11:37 Bollywood’un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi Bollywood'un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi
11:06 Paris Olimpiyatları’nda büyük olaylar çıkarmayı planlayan Rus ajan, tutuklandı Paris Olimpiyatları'nda büyük olaylar çıkarmayı planlayan Rus ajan, tutuklandı
11:06 Yine yaptı yapacağını Yıldız Tilbe onlarca hayranının karşısında elbisesini kestirtti Yine yaptı yapacağını! Yıldız Tilbe onlarca hayranının karşısında elbisesini kestirtti
10:51 Türk futbolunu sarsan iddia: Hacıosmanoğlu yeğenini TFF’de genel sekreterlik görevine getirdi Türk futbolunu sarsan iddia: Hacıosmanoğlu yeğenini TFF'de genel sekreterlik görevine getirdi
10:25 Dolar ve altın güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar ve altın güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:11 Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie’nin kopan bacağı kıyıya vurdu Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie'nin kopan bacağı kıyıya vurdu
09:49 MasterChef Türkiye’de gergin anlar Leyla’dan Deniz’e tepki: Ben senin canın değilim MasterChef Türkiye'de gergin anlar! Leyla'dan Deniz'e tepki: Ben senin canın değilim
09:49 İstanbul’da akılalmaz kaza İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı İstanbul'da akılalmaz kaza! İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 12:25:32. #1.12#
SON DAKİKA: Çin Büyükelçi Vekili, İsrail'in Yemen'deki saldırılarının tırmanmasını durdurma çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement