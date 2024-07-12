Çin Büyükelçiliği, Almanya'nın 5G kararına karşı çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin Büyükelçiliği, Almanya'nın 5G kararına karşı çıktı

Çin'in Almanya Büyükelçiliği, Almanya'nın kendi 5G şebekelerinden Çinli telekom bileşenlerini çıkarma kararına karşı çıktıklarını belirtti. Büyükelçilik, kararın mesnetsiz suçlamalara dayandığını ve Çinli şirketlerin herhangi bir ülke için tehdit oluşturduğuna dair kanıt bulunmadığını savundu. Ayrıca, Almanya'nın bu kararının gelecekteki Çin-AB işbirliğini etkileyeceği ve karşılıklı güveni zedeleyeceği ifade edildi.

12.07.2024 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BERLİN, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Almanya Büyükelçiliği, Almanya'nın kendi 5G şebekelerinden Çinli telekom bileşenlerini kademeli olarak çıkarma kararından son derece rahatsızlık duyduklarını ve buna kesinlikle karşı çıktıklarını belirtti.

Almanya İçişleri Bakanlığı, Perşembe günü sözde güvenlik risklerini bahane ederek söz konusu kararı duyurmuştu.

Çin Büyükelçiliği ise aynı gün yaptığı açıklamada, kararın mesnetsiz suçlamalara dayandığını, Huawei ve ZTE gibi Çinli şirketlerin Almanya'da yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde uzun süredir faaliyet gösterdiğini ve Almanya'nın dijitalleşme sürecine olumlu katkılarda bulunduğunu belirtti.

Sözde "ağ güvenlik risklerinin" bazı ülkeler tarafından teknolojik hegemonyayı sürdürmek ve rakiplerini baskılamak için kullanılan bir bahane olduğunu kaydeden büyükelçilik, Çinli şirketlerin herhangi bir ülke için tehdit oluşturduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığını savundu.

Çin'in kendi 5G inşasında Nokia ve Ericsson gibi Avrupalı şirketlere karşı her zaman açık bir tutum sergilediğini hatırlatan büyükelçilik, Almanya'nın hamlesinin karşılıklı güveni ciddi şekilde zedeleyeceğini ve söz konusu alanlarda gelecekteki Çin-AB işbirliğini etkileyeceğini dile getirdi.

Açıklamada, "Almanya'nın bu konuyu hakkaniyetli ve adil şekilde ele alıp alamayacağı meselesi, kendi iş ortamı açısından bir mihenk taşı olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Büyükelçilik, Almanya ve Avrupa tarafının bir yandan adil rekabet talebinde bulunurken diğer yandan da mesnetsiz suçlamalarla başka bir ülkenin şirketlerine ayrımcı politikalar uygulamaması gerektiğini vurguladı.

Büyükelçilik, Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını gözetmek üzere Çin'in gerekli önlemleri alacağını kaydetti.

Kaynak: Xinhua

Büyükelçilik, Telekom, Almanya, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Büyükelçiliği, Almanya'nın 5G kararına karşı çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede
09:52 AK Parti’de gözler 23 Temmuz’daki MKYK’da Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir AK Parti'de gözler 23 Temmuz'daki MKYK'da! Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir
09:15 800’den fazla istasyonu vardı Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı 800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı
08:02 Cezaevindeki Dilan Polat’tan mektup: Dayanamıyorum, eziyet ediyorlar Cezaevindeki Dilan Polat'tan mektup: Dayanamıyorum, eziyet ediyorlar
06:41 Tartışmalı soyadı düzenlemesini de içeren 9. Yargı Paketi komisyondan geçti Tartışmalı soyadı düzenlemesini de içeren 9. Yargı Paketi komisyondan geçti
10:19 ABD’de tutuklu Timur Cihantimur’un cezaevi değişti ABD'de tutuklu Timur Cihantimur'un cezaevi değişti
09:59 İtalya Başbakanı Meloni, NATO Zirvesi’nde Biden’ı beklerken gözlerini devirdiği görüldü İtalya Başbakanı Meloni, NATO Zirvesi'nde Biden'ı beklerken gözlerini devirdiği görüldü
09:50 Dünyaca ünlü oyuncu Shelley Duvall, uykusunda hayatını kaybetti Dünyaca ünlü oyuncu Shelley Duvall, uykusunda hayatını kaybetti
09:18 Seçim 18 Temmuz’da Dört büyükler, Mehmet Büyükekşi’ye imza vermedi Seçim 18 Temmuz'da! Dört büyükler, Mehmet Büyükekşi'ye imza vermedi
09:17 Bugün kalp ameliyatı olacak olan İbrahim Tatlıses, ağlayarak helallik istedi Bugün kalp ameliyatı olacak olan İbrahim Tatlıses, ağlayarak helallik istedi
09:03 Mustafa Amca, inek aldığına bin pişman oldu Mustafa Amca, inek aldığına bin pişman oldu
08:59 Batshuayi maça damga vurdu Galatasaray’dan bol gollü tatsız prova Batshuayi maça damga vurdu! Galatasaray'dan bol gollü tatsız prova
08:03 Yol, ev ve işyeri aramalarında 4 bin 466 firari yakalandı Yol, ev ve işyeri aramalarında 4 bin 466 firari yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 10:45:51. #1.11#
SON DAKİKA: Çin Büyükelçiliği, Almanya'nın 5G kararına karşı çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement