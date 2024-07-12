Çin Büyükelçiliği, Almanya'nın 5G kararına karşı çıktı

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BERLİN, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Almanya Büyükelçiliği, Almanya'nın kendi 5G şebekelerinden Çinli telekom bileşenlerini kademeli olarak çıkarma kararından son derece rahatsızlık duyduklarını ve buna kesinlikle karşı çıktıklarını belirtti.

Almanya İçişleri Bakanlığı, Perşembe günü sözde güvenlik risklerini bahane ederek söz konusu kararı duyurmuştu.

Çin Büyükelçiliği ise aynı gün yaptığı açıklamada, kararın mesnetsiz suçlamalara dayandığını, Huawei ve ZTE gibi Çinli şirketlerin Almanya'da yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde uzun süredir faaliyet gösterdiğini ve Almanya'nın dijitalleşme sürecine olumlu katkılarda bulunduğunu belirtti.

Sözde "ağ güvenlik risklerinin" bazı ülkeler tarafından teknolojik hegemonyayı sürdürmek ve rakiplerini baskılamak için kullanılan bir bahane olduğunu kaydeden büyükelçilik, Çinli şirketlerin herhangi bir ülke için tehdit oluşturduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığını savundu.

Çin'in kendi 5G inşasında Nokia ve Ericsson gibi Avrupalı şirketlere karşı her zaman açık bir tutum sergilediğini hatırlatan büyükelçilik, Almanya'nın hamlesinin karşılıklı güveni ciddi şekilde zedeleyeceğini ve söz konusu alanlarda gelecekteki Çin-AB işbirliğini etkileyeceğini dile getirdi.

Açıklamada, "Almanya'nın bu konuyu hakkaniyetli ve adil şekilde ele alıp alamayacağı meselesi, kendi iş ortamı açısından bir mihenk taşı olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Büyükelçilik, Almanya ve Avrupa tarafının bir yandan adil rekabet talebinde bulunurken diğer yandan da mesnetsiz suçlamalarla başka bir ülkenin şirketlerine ayrımcı politikalar uygulamaması gerektiğini vurguladı.

Büyükelçilik, Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını gözetmek üzere Çin'in gerekli önlemleri alacağını kaydetti.