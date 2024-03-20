Çin Büyükelçiliği, İngiltere'nin Hong Kong açıklamalarını eleştirdi

LONDRA, 20 Mart (Xinhua) -- Çin'in Londra Büyükelçiliği, İngiltere tarafının Hong Kong ile ilgili açıklamalarının gerçekleri ciddi şekilde çarpıttığını ve Çin'in iç işlerine ağır bir müdahale teşkil ettiğini belirtti.
Büyükelçilik sözcüsü, "Buna kesinlikle karşıyız" dedi.
Sözcü, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'ın Salı günü yayımladığı yazılı açıklamada Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) Temel Yasası'nın 23. maddesinin yasalaştırılmasını karalaması üzerine söz konusu ifadeleri kullandı.
Sözcü, HKSAR Yasama Konseyi'nin Ulusal Güvenliği Koruma Yasası'nı kabul etmesinin, HKSAR'ın ulusal güvenliği korumaya yönelik anayasal sorumluluğunu yerine getirmesini temsil ettiğini ve bunun Hong Kong vatandaşları dahil olmak üzere tüm ülkedeki insanların uzun süredir beklenen ortak arzusunu karşıladığını vurguladı.
Açıklamada, "Yasama süreci titizlikle ve prosedüre uygun gerçekleştirildi. Yasanın içeriği ise sağlam ve makul. Suç unsurlarının tanımı net. Cezaların seviyesi de uygun. Yasa, uluslararası hukuk ve uluslararası genel uygulama ile uyumlu" denildi.
Açıklamada yasanın Hong Kong sakinlerinin anayasa kapsamında sahip olduğu hak ve özgürlükler ile HKSAR için uygulanan Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ve Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi hükümlerini tam anlamıyla gözettiği belirtildi.
Yasanın Hong Kong'da daha istikrarlı ve şeffaf bir iş ortamı oluşturulmasına katkıda bulunacağı ve kentin uzun vadeli istikrar ve refahını koruyacağı kaydedildi.
Açıklamada, Hong Kong ile ilgili meselelerin Çin'in içişleri olduğu ve İngiltere'nin bu konuda yersiz yorumlarda bulunmaya hakkının olmadığı vurgulandı.
Sözcü, "İngiltere'yi Temel Yasa'nın 23. maddesinin yasalaştırılmasına ilişkin temelsiz suçlamalarda bulunmaya son vermeye ve herhangi bir bahaneyle Çin'in iç işlerine müdahale etmekten kaçınmaya çağırıyoruz" dedi.
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