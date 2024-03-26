Çin Büyükelçiliği, İngiltere'nin siber saldırı iddialarını reddetti

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LONDRA, 26 Mart (Xinhua) -- Çin'in İngiltere Büyükelçiliği, İngiltere'nin ülkeyi hedef alan siber saldırılardan Çin'in sorumlu olduğu yönündeki iddiasının "tamamen temelsiz olduğunu ve kötü niyetli bir iftiradan ibaret olduğunu" kaydetti.

Büyükelçilikten Pazartesi günü yapılan yazılı açıklamada Çin'in bunu kesin olarak reddettiği, güçlü şekilde kınadığı ve İngiltere tarafına ciddi protestosunu ilettiği belirtildi.

"Bizler her türlü kötü niyetli siber faaliyetle yasalara uygun şekilde mücadele ederek bunları durdurduk. Siber saldırıları asla teşvik etmedik, desteklemedik yahut göz yummadık" ifadelerinin yer aldığı açıklamada Çin'in siber saldırıların en büyük mağdurlarından biri olduğu kaydedildi.

Büyükelçilik, Çin'in başka ülkelerin iç işlerine karışmama ilkesine her zaman bağlı kaldığını ve İngiltere'nin iç işlerine karışmak için herhangi bir çıkar veya ihtiyacının bulunmadığını belirtti.

Açıklamada, "İngiltere haksız şekilde Çin'i İngiliz demokrasisine karışmaya çalışmakla suçlamıştır. Bu, algı yaratmaya çalışmaktan başka bir şey değildir. Aynı zamanda 'hırsızı yakalayın' diye bağıran hırsızın tipik bir örneğidir" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada Çin'in yasadışı tek taraflı yaptırımlara her zaman karşı durduğu ve buna da makul ve gerekli tepkiyi vereceği vurgulandı.

Büyükelçilik, "İngiltere'yi Çin hakkında yanlış bilgiler yaymaya derhal son vermeye, kendi sahnelediği Çin karşıtı komediyi durdurmaya ve başarısızlığa mahkum bu yanlış yolda daha fazla ilerlemekten kaçınmaya çağırıyoruz" diye ekledi.