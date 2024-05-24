Çin Büyükelçisi, Çin-ABD eğitim etkileşimlerini teşvik etme çağrısı yaptı - Son Dakika
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Çin Büyükelçisi, Çin-ABD eğitim etkileşimlerini teşvik etme çağrısı yaptı

Çin Büyükelçisi, Çin-ABD eğitim etkileşimlerini teşvik etme çağrısı yaptı

Çin'in ABD Büyükelçisi Xie Feng, dünyanın önde gelen eğitim kuruluşu Uluslararası Eğitimciler Birliği'ne (NAFSA) Çin ile ABD arasındaki eğitim etkileşimlerini teşvik etme çağrısı yaptı. Xie, NAFSA'ya Çin-ABD eğitim etkileşimlerinin ve işbirliğinin savunucusu olmayı sürdürmesini istedi ve Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişiminin teşvik edilmesine yeni katkılarda bulunma çağrısı yaptı.

24.05.2024 11:40
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WASHİNGTON, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in ABD Büyükelçisi Xie Feng, dünyanın önde gelen eğitim kuruluşu Uluslararası Eğitimciler Birliği'ne (NAFSA) Çin ile ABD arasındaki eğitim etkileşimlerini teşvik etme çağrısı yaptı.

Çin Büyükelçiliği'nden yapılan basın açıklamasına göre Salı günü NAFSA CEO'su Fanta Aw ile görüşen Xie, Çin-ABD eğitim etkileşimleri ve işbirliği konusunda Çin'in siyasi tutumu hakkında Aw'a bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in önümüzdeki beş yıl içinde değişim ve öğrenim programları kapsamında 50.000 Amerikalı genci Çin'e davet etme girişimine dikkat çeken Xie, NAFSA'dan Çin ile ABD arasındaki eğitim etkileşimlerinin ve işbirliğinin savunucusu olmayı sürdürmesini istedi.

Xie, NAFSA'ya ayrıca Çin ve ABD'nin yeni dönemde birbirleriyle geçinmenin doğru yolunu bulmasına aktif şekilde yardım etme, genç nesiller arasındaki karşılıklı anlayış ve dostluğun geliştirilmesine ve Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişiminin teşvik edilmesine yeni katkılarda bulunma çağrısı yaptı.

Uluslararası eğitim ve etkileşime odaklanan, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan NAFSA, internet sitesinde yer alan bilgilere göre 170'ten fazla ülkedeki 4.300'ü aşkın kurumda dünya genelinde 10.000'den fazla üye ve uluslararası eğitimcinin ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Kaynak: Xinhua

Dünya, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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