Çin Büyükelçisi: Çin-ABD İşbirliği Küresel İklim Yönetişimi İçin Vazgeçilmez - Son Dakika
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Çin Büyükelçisi: Çin-ABD İşbirliği Küresel İklim Yönetişimi İçin Vazgeçilmez

Çin'in Washington Büyükelçisi Xie Feng, Çin ile ABD arasındaki işbirliğinin küresel iklim yönetişimi açısından vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Xie, iklim değişikliğiyle mücadelede kararlı olduklarını ve taahhütlerini yerine getirdiklerini belirtti. İki ülkenin birbirinden yararlanmak ve birbirini tamamlamak için her türlü nedene sahip olduğunu ifade eden Xie, iklim yönetişimi ile ilgili işbirliğinin büyük bir potansiyele ve parlak bir geleceğe sahip olduğunu söyledi.

31.05.2024 16:42
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WASHINGTON, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Washington Büyükelçisi Xie Feng, Çin ile ABD arasındaki işbirliğinin küresel iklim yönetişimi açısından vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Büyükelçilik tarafından Perşembe günü yapılan basın açıklamasına göre Xie, söz konusu açıklamayı, Çarşamba günü düzenlenen Altulusal İklim Eylemine İlişkin Çin-ABD Üst Düzey Etkinliği'nin açılış töreninde yaptı.

Tüm ülkelerin iklim değişikliğinin artı ve eksileriyle karşı karşıya olduğunu belirten Xie, ancak işbirliği yaparak kazan-kazan sonuçları elde edilebileceğini, aksi halde kazanan bir tarafın olmayacağını ifade etti.

Xie, Çin'in iklim değişikliğiyle mücadelede kararlı olduğunu, taahhütlerini yerine getirdiğini ve yeşil, düşük karbonlu ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine bağlı kaldığını vurguladı.

Büyükelçi, Çin'in en büyük gelişmekte olan ve ABD'nin de en büyük gelişmiş ülke olarak enerji dönüşümü ve döngüsel ekonomi konularında güçlü yönleri olduğunu söyledi.

İki ülkenin birbirinden yararlanmak ve birbirini tamamlamak için her türlü nedene sahip olduğunu belirten Xie, iklim yönetişimi ile ilgili işbirliğinin büyük bir potansiyele ve parlak bir geleceğe sahip olduğunu ifade etti.

Xie, Çin ile ABD arasındaki iklim yönetişimine yönelik işbirliği vizyonunun altulusal düzeyde somut adımlara dönüştürülmesi gerektiğini, bunun da her iki ülkeden işletme, düşünce kuruluşları ve sosyal örgütlerin katılımıyla olabileceğini söyledi.

Kaliforniya'da düzenlenen Altulusal İklim Eylemine İlişkin Çin-ABD Üst Düzey Etkinliği, iki ülke lideri arasında San Francisco zirvesinde varılan mutabakatın hayata geçirilmesi ve iklim alanında ikili işbirliğinin artırılması için iki ülke tarafından atılan önemli bir adım.

Kaynak: Xinhua

Çevre, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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