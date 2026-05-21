Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Xuebin, Diyarbakır'da Temaslarda Bulundu

21.05.2026 16:24  Güncelleme: 17:34
Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Diyarbakır'da Vali Murat Zorluoğlu ve Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları ile bir araya gelerek kültürel miras, turizm, tarım ve teknoloji alanlarında iş birliğini değerlendirdi.

(DİYARBAKIR) - Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Vali Murat Zorluoğlu ile Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak ve Doğan Hatun ile görüştü.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, beraberindeki Kültür Müsteşarı Zhou Meifen ve Ataşe Zhang Ying, katipler Qiu Zhenxiong ve Zhang Ying lie birlikte Diyarbakır'da çeşitli temaslarda bulundu.

Temasları kapsamında Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ile bir araya gelen Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin'in başkanlığındaki heyetin görüşmesinde Diyarbakır'ın kültürel mirası üzerine konular ele alındı.

Çin heyeti, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak ve Doğan Hatun'u da ziyaret etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ve kültürel ilişkilerin yerel yönetimler düzeyinde geliştirilmesine dönük değerlendirmeler yapıldı. Görüşmede, özellikle Diyarbakır'ın turizm, tarım ve teknoloji alanlarındaki potansiyeline dikkat çekildi.

Görüşmede, karşılıklı deneyim paylaşımı ve olası ortak projeler konusunda iş birliğine açık olunduğu ifade edilirken, ilerleyen süreçte farklı alanlarda temasların sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı.

Kaynak: ANKA

