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Çin Büyükelçisi, Filipinler'e diplomatik girişimde bulundu - Son Dakika
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Çin Büyükelçisi, Filipinler'e diplomatik girişimde bulundu

Çin'in Filipinler Büyükelçisi Huang Xilian, Huangyan Adası ve Ren'ai Resifi civarındaki sularda yapılan ihlal ve provokasyonlar nedeniyle Filipinler'e diplomatik girişimde bulundu. Büyükelçi, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik hakları ve yargı yetkisini vurgulayarak, Filipinler'den denizdeki ihlal ve kışkırtıcı eylemlere son vermesini ve barışı korumasını istedi.

Çin Büyükelçisi, Filipinler\'e diplomatik girişimde bulundu
11.12.2023 - 18:51,
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MANİLA, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Filipinler Büyükelçisi Huang Xilian, Filipinler'in Huangyan Adası ve Ren'ai Resifi civarındaki sularda yaptığı ihlal ve provokasyonlar nedeniyle Filipinler tarafına diplomatik girişimde bulundu.

Pazartesi günü Filipinler Dışişleri Müsteşarı Maria Theresa Lazaro ile görüşen büyükelçi, Huangyan Adası ve Ren'ai Resifi'nin daima Çin toprağı olduğunu hatırlatarak, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki adalar ve komşu sular üzerinde tartışmasız egemenliğinin yanı sıra ilgili sularda egemenlik hakları ve yargı yetkisinin bulunduğunu vurguladı.

Huang, Filipinler'den denizdeki ihlal ve kışkırtıcı eylemlere son vermesini, Çin ile uyumlu hareket etmesini, farklılıkları diyalog ve istişare yoluyla uygun şekilde ele alma sürecine geri dönmesini ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı ortaklaşa korumasını istedi.

Kaynak: Xinhua
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