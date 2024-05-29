Çin Büyükelçisi Zheng Zeguang, İngiltere-Çin İş Dünyası Liderleri Zirvesi'nde işbirliği çağrısı yaptı

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LONDRA, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in İngiltere Büyükelçisi Zheng Zeguang, 3. İngiltere-Çin İş Dünyası Liderleri Zirvesi'nde işletmeleri işbirliği ve karşılıklı fayda aramaya çağırdı.

Zheng, Salı günü yaptığı açılış konuşmasında, Çin-İngiltere ekonomik ve ticari işbirliğinin faydalı ve her iki ülkenin temel çıkarlarıyla uyumlu olduğunu vurguladı.

Büyükelçi, "Çin ekonomisi açık ve kapsayıcı. Yabancı yatırımlar için negatif listeyi kısaltmaya devam edeceğiz. İmalat ve finans sektörlerindeki kısıtlamaları kaldırdıktan sonra tıp ve telekomünikasyon hizmetleri sektörlerindeki kısıtlamaları da gevşeteceğiz" dedi.

Zheng ayrıca, Çin'in yeni enerji sektöründeki rekabet gücünün devlet desteğinden ziyade teknolojik üstünlükten, endüstriyel modellerden ve maliyet avantajlarından kaynaklandığını belirtti.

Büyükelçi, Çin'in üretim kapasitesinin yeşil enerji ürünlerine yönelik küresel talebi karşılayarak ülkelerin enflasyonla mücadele etmesine, yeşil enerjiye geçişi hızlandırmasına ve iklim değişikliğinin yarattığı zorluklarla mücadele etmesine yardımcı olduğunu vurguladı.

Zhang, Çin'in fırsatları paylaşmaya ve kendi kalkınması sayesinde küresel girişimcilerle işbirliği için alan açmaya istekli olduğunu söyledi.

İngiltere Çin İş Derneği tarafından düzenlenen zirve, hem İngiliz hem de Çinli işletmeler için yeni fırsatlara ışık tutma temasıyla 27-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleştiriliyor.