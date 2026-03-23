HAİYANG, 23 Mart (Xinhua) -- Çin, ülkenin doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Haiyang kenti açıklarından CentiSpace-02 uydu grubunu uzaya gönderdi.
Pazar günü Beijing saatiyle 23.49'da Smart Dragon-3 taşıyıcı roketiyle fırlatılan uydular, planlanan yörüngelerine başarıyla yerleştirildi.
Fırlatma görevi, Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi tarafından gerçekleştirildi.
Son Dakika › Güncel › Çin, CentiSpace-02 Uydularını Fırlattı - Son Dakika
