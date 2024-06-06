Çin, CERES-1 Roketiyle 3 Uyduyu Uzaya Yolladı - Son Dakika
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Çin, CERES-1 Roketiyle 3 Uyduyu Uzaya Yolladı

Çin, CERES-1 Roketiyle 3 Uyduyu Uzaya Yolladı

Çin, özel şirket tarafından geliştirilen CERES-1 roketiyle 3 uyduyu başarılı bir şekilde uzaya gönderdi. Galactic Energy tarafından üretilen CERES-1 roketi, 350 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Çin'in uzay programında ise genellikle Long March roketleri kullanılıyor. Son yıllarda özel sektörün uzay roketi üretimine olan ilginin artmasıyla birlikte Çin hükümeti de bu alandaki özel sektör girişimlerini desteklemektedir.

06.06.2024 16:39
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Çin, özel şirket tarafından geliştirilen ilk taşıyıcı roketi CERES-1 ile 3 uyduyu uzaya yolladı.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre uydular, ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Fırlatış, CERES-1 roketiyle yapılan 14'üncü başarılı taşıma görevi oldu.

Galactic Energy tarafından geliştirilen 19 metre uzunluğundaki ve 1,4 metre genişliğindeki CERES-1 roketi, Alçak Yer Yörüngesi'ne 350 kilograma kadar yük taşıyabiliyor.

Çin'in uzay programında ana taşıyıcı olarak kamuya ait Çin Uzay Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketi tarafından üretilen ve geliştirilen Long March (Uzun Yürüyüş) roketleri kullanılıyor.

Son yıllarda dünyada özel sektörün uzay roketi üretimine ilgisinin artmasına paralel olarak Pekin yönetiminin de bu alandaki özel sektör girişimlerini desteklediği gözleniyor.

Galactic Energy dışında Çinli özel şirketler i-Space "SQX-1Y1", Space Pioneer "TL-2 Y1", Landspace "Cuçüe-2" (ZQ-2) ve Orienspace "Gravity-1" roketleriyle fırlatışlar yapıyor.

Kaynak: AA

Uzay, Çin, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, CERES-1 Roketiyle 3 Uyduyu Uzaya Yolladı - Son Dakika

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