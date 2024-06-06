Çin, CERES-1 Roketiyle Üç Uyduyu Fırlattı

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ÇEKİM TARİHİ: 6 Haziran 2024

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1. Roketin fırlatılmasından çeşitli görüntüler

Çin, ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden CERES-1 ticari taşıyıcı roketini fırlatarak, planlanan yörüngeye üç uydu gönderdi.

TEE-01B uydusu ve diğer iki uyduyu taşıyan ticari roket, Perşembe günü Beijing saatiyle 13.00'te fırlatma merkezinden uzaya gönderildi.

Fırlatma, CERES-1 roket serisinin 14. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Jiuquan kentinden bildiriyor. (XHTV)