Çin, CERES-1 Roketiyle Üç Uyduyu Fırlattı - Son Dakika
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Çin, CERES-1 Roketiyle Üç Uyduyu Fırlattı

Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden CERES-1 ticari taşıyıcı roketini fırlatarak, planlanan yörüngeye üç uydu gönderdi. Fırlatma, CERES-1 roket serisinin 14. uçuş görevi oldu.

06.06.2024 17:55
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ÇEKİM TARİHİ: 6 Haziran 2024

UZUNLUK: 00: 00: 18

1. Roketin fırlatılmasından çeşitli görüntüler

Çin, ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden CERES-1 ticari taşıyıcı roketini fırlatarak, planlanan yörüngeye üç uydu gönderdi.

TEE-01B uydusu ve diğer iki uyduyu taşıyan ticari roket, Perşembe günü Beijing saatiyle 13.00'te fırlatma merkezinden uzaya gönderildi.

Fırlatma, CERES-1 roket serisinin 14. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Jiuquan kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Uzay, Teknoloji, Dünya, Güncel, Son Dakika

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