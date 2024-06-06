ÇEKİM TARİHİ: 6 Haziran 2024
UZUNLUK: 00: 00: 18
1. Roketin fırlatılmasından çeşitli görüntüler
Çin, ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden CERES-1 ticari taşıyıcı roketini fırlatarak, planlanan yörüngeye üç uydu gönderdi.
TEE-01B uydusu ve diğer iki uyduyu taşıyan ticari roket, Perşembe günü Beijing saatiyle 13.00'te fırlatma merkezinden uzaya gönderildi.
Fırlatma, CERES-1 roket serisinin 14. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Jiuquan kentinden bildiriyor. (XHTV)
Son Dakika › Güncel › Çin, CERES-1 Roketiyle Üç Uyduyu Fırlattı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?