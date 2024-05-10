Çin, Chang'e-6 Uzay Aracı ile Pakistan'a Ay Keşif Verilerini Teslim Etti

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BEİJİNG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin, Chang'e-6 uzay aracında bulunan küp uydu tarafından sağlanan verileri Pakistan'a teslim ederek iki ülke arasındaki Ay keşif işbirliğini derinleştirdi.

Çin Ulusal Uzay İdaresi Başkanı Zhang Kejian, veri taşıyıcısını Cuma günü Beijing'de düzenlenen bir törenle Pakistan'ın Çin Büyükelçisi Khalil-ur-Rahman Hashmi'ye teslim etti.

ICUBE-Q adıyla bilinen küp uydu, Pakistan Uzay Teknolojisi Enstitüsü ile Çin'in Shanghai Jiao Tong Üniversitesi tarafından ortaklaşa geliştirildi. 3 Mayıs'ta fırlatılan Chang'e-6 Ay keşif aracı, ICUBE-Q da dahil olmak üzere dört adet uluslararası araştırma yükü taşıyordu.

ICUBE-Q, Ay'ın görüntülenmesi gibi keşif faaliyetlerini yürütmek üzere 8 Mayıs'ta Chang'e-6 yörünge aracından ayrıldı.