Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Antarktika\'daki Qinling İstasyonu\'nun faaliyete geçmesini tebrik etti

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BEİJİNG, 7 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Antarktika'daki Qinling İstasyonu inşaatının tamamlanıp istasyonun faaliyete geçmesi üzerine bir tebrik mesajı gönderdi.

Çin'in Antarktika'daki beşinci araştırma istasyonu olan Qinling İstasyonu Çarşamba günü faaliyete geçti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, Çarşamba günü gönderdiği mesajında kutup araştırmalarında çalışanlara içten selamlarını ve Çin Yeni Yılı için iyi dileklerini iletti.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin'in kutup seferinin 40. yıldönümü olduğunu kaydeden Xi, Çin'in kutup araştırmaları hedefinin verimli sonuçlar doğurduğunu ve Qinling İstasyonu inşaatının tamamlanmasının Çin'deki ve tüm dünyadaki bilim insanlarına doğanın gizemlerini araştırmaya devam etmeleri ve bilimin zirvelerine cesurca tırmanmaları için güçlü bir güvence sağlayacağını söyledi.

Xi, insanlığın yararına ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasına yeni ve daha büyük katkılarda bulunmak amacıyla kutup bölgelerinin daha iyi öğrenilmesi, korunması ve kullanılması çağrısında bulundu.