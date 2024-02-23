Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Brunei Sultanı\'na tebriklerini iletti

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BEİJİNG, 23 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Brunei'nin bağımsızlığının 40. yıldönümünde Sultan Hacı Hassanal Bolkiah'a tebriklerini iletti.

Xi, Cuma günü gönderdiği kutlama mesajında, Çin ve Brunei arasında zamana meydan okuyan bir dostluk bulunduğunu ve iki ülke arasındaki işbirliğinin önemli sonuçlar doğurarak farklı büyüklükteki ülkeler arasında eşitlik ve kazan-kazan işbirliğine örnek teşkil ettiğini söyledi.

Xi ayrıca geçtiğimiz Kasım ayında San Francisco'da Hassanal ile yaptığı görüşmede iki tarafın ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda önemli uzlaşılara varıp ikili stratejik işbirliğine yeni bir ivme kazandırdığını kaydetti.

Xi, stratejik iletişimi sürdürmek, ikili ilişkilere yönelik kılavuzluğu güçlendirmek ve iki halka daha fazla fayda getirip bölgesel barış, istikrar, kalkınma ve refaha pozitif katkılarda bulunmak için yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini teşvik etmek üzere Sultan Hassanal ile çalışmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.