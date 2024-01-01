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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping: Çin Ekonomisi 2023'te Daha Dirençli ve Dinamik Hale Geldi - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping: Çin Ekonomisi 2023'te Daha Dirençli ve Dinamik Hale Geldi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, yeni yıl mesajında Çin ekonomisinin 2023 yılında zorluklara karşı dirençli ve dinamik bir şekilde toparlandığını belirtti. Xi, Kovid-19'a müdahale çabalarının sorunsuz bir şekilde gerçekleştiğini, ekonominin toparlanma ivmesini sürdürdüğünü ve yüksek kaliteli kalkınmaya yönelik istikrarlı ilerleme kaydettiğini ifade etti. Ayrıca, Çin'in modernize olmuş sanayi sisteminin geliştirildiğini ve akıllı ve yeşil sanayinin hızla ortaya çıktığını vurguladı.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping: Çin Ekonomisi 2023\'te Daha Dirençli ve Dinamik Hale Geldi
01.01.2024 - 10:23,
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BEİJİNG, 1 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ekonomisinin 2023 yılında zorluklara göğüs gererek "eskisinden daha dirençli ve dinamik" hale geldiğini belirtti.

Xi, 2024 yılı için paylaştığı yeni yıl mesajında, Çin'in 2023'te Kovid-19'a müdahale çabalarında sorunsuz bir geçişi başardığını, ekonomisinin toparlanma ivmesini sürdürdüğünü ve yüksek kaliteli kalkınmaya yönelik istikrarlı ilerleme kaydettiğini ifade etti.

Ülkenin modernize olmuş sanayi sisteminin daha da geliştirildiğine işaret eden Xi, bir dizi gelişmiş, akıllı ve yeşil sanayinin ekonominin yeni önemli unsurları olarak hızla ortaya çıktığını belirtti.

Xi, Çin'de art arda 20 yıldır verimli hasat alındığını ve kırsal alanların yeniden canlandırılması konusunda da yeni ilerlemeler kaydedildiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping: Çin Ekonomisi 2023'te Daha Dirençli ve Dinamik Hale Geldi - Son Dakika
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