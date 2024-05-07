Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping: Çin ve Sırbistan Gerçek Dostlar ve İyi Ortaklar Olmaya Devam Ediyor

Güncel

BELGRAD, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, uluslararası konjonktür nasıl değişirse değişsin, Çin ve Sırbistan'ın gerçek dostlar ve iyi ortaklar olmaya devam ettiğini söyledi.

Xi, Salı günü Sırp medyasında yayımlanan imzalı makalesinde, "Devletler ve halklar arası etkileşimler için bir model teşkil eden sarsılmaz dostluğumuz giderek büyüyor" dedi.

Çin'in iki ülke arasındaki sarsılmaz dostluğun iki halka daha fazla fayda getirmesini sağlamaya hazır olduğunu belirten Xi, "Yaklaşan ziyaretim sırasında, Sırp dostlarımla birlikte sarsılmaz dostluğumuzun en güçlü yanlarını ön plana çıkarmak için çalışacak ve halklarımıza daha fazla fayda sağlamak, dünya barışı ve kalkınmasını ilerletmek, ayrıca insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasını teşvik etmek üzere hakiki çaba sarf edeceğim" ifadelerine yer verdi.

Xi, Çin ve Sırbistan'ın karşılıklı fayda sağlayan işbirliği potansiyelini daha da açığa çıkarması gerektiğini vurguladı.

Xi makalesinde, "Kuşak ve Yol işbirliği için orta vadeli eylem planını hayata geçirmeli ve daha fazla sayıda öncü proje inşa etmeliyiz. Teknolojik inovasyon, ileri üretim, yeşil enerji, dijital ekonomi, yapay zeka ve gelişmekte olan diğer alanlarda işbirliğini genişletmeliyiz. Kalkınma fırsatlarını paylaşmalı ve birlikte daha iyi bir gelecek yaratmalıyız" ifadelerini kullandı.