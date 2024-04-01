BEİJİNG, 1 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Endonezya devlet başkanı seçilen konuk Büyük Endonezya Hareketi Partisi Genel Başkanı Prabowo Subianto ile Pazartesi günü Beijing'de bir araya geldi.
Xi, Prabowo'yu seçimi kazanmasından dolayı kutlarken, görevi devralacağı mevcut devlet başkanı Joko Widodo'ya içten selamlarını ve en iyi dileklerini iletmesini istedi.
Son on yılda iki ülke liderinin rehberliğinde hızla gelişen ve verimli sonuçlar doğuran ikili ilişkilere dikkat çeken Xi, iki ülkenin yüksek kaliteli ikili işbirliği örneği olarak Cakarta- Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu'nu yaptığını, ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etme yolunda da yeni bir aşamaya girdiğini belirtti.
Çin'in Endonezya ile ilişkilerini stratejik ve uzun vadeli bir perspektiften değerlendirdiğini söyleyen Xi, Endonezya ile çok yönlü stratejik işbirliğini derinleştirmeye istekli olduklarını ifade etti.
Xi, iki halka daha fazla fayda getirmek, ayrıca bölge ve dünya barışına, istikrarına ve refahına katkıda bulunmak amacıyla bölgesel ve küresel nüfuzu olan ortak geleceğe sahip bir Çin-Endonezya topluluğu inşa etmek için Endonezya ile birlikte çalışacaklarını söyledi.
Prabowo ise Xi'ye Widodo'nun içten selamlarını iletirken, seçildikten sonra ilk ziyaret ettiği ülkenin Çin olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Çin ile daha yakın ilişkiler geliştirmek istediğini kaydeden Prabowo, ülkesinin Çin'e yönelik dostane politikasını sürdüreceğini belirtti.
Son Dakika › Güncel › Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Endonezya Devlet Başkanı Seçilen Prabowo Subianto ile Görüştü - Son Dakika
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Gültepe Mahallesi'nde serinlemek için sulama kanalına giren yabancı uyruklu bir genç boğuldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, gençin cesedini sulama kanalından çıkardı. Cenaze, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan bir evin çatı katında çıkan yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri müdahalede bulundu.
MHP Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin huzur ve güven ortamı içinde tamamlandığını belirtti. Çelikkol, seçim sürecinde emeği geçenlere teşekkür ederek, seçilen belediye başkanlarını tebrik etti ve hizmetkar olduklarını vurguladı.
Kırklareli'nde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre MHP merkez dahil 1 ilçede kazanırken, AK Parti 4, CHP 2 ilçede kazandı. Merkezde Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut birinci sırada yer aldı. Kofçaz ilçesinde MHP, Babaeski ilçesinde AK Parti, Demirköy ilçesinde AK Parti, Pehlivanköy ilçesinde AK Parti, Pınarhisar ilçesinde AK Parti, Lüleburgaz ilçesinde CHP ve Vize ilçesinde CHP birinci sırada yer aldı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 16 yaşındaki yabancı uyruklu bir genç, serinlemek amacıyla girdiği su kanalında boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler tarafından cansız bedeni çıkarılan genç, morga kaldırıldı.
Hatay'da iş makinası yüklü tır alevlere teslim oldu, o anlar cep telefonu kamarasına yansıdı. Yangın, Antakya ilçesi Kuruyer Mahallesi mevkiinde iş makinası taşıyan seyir halindeki tır alevlere teslim oldu. Yangını fark eden araç sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında tır kullanılmaz hale gelirken iş makinası zarar görmedi.
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırın dorsesi ayrılarak karşı yönden gelen bir otomobile çarptı. Kazada sıkışan otomobil sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından yol yaklaşık 1 saat boyunca kontrollü olarak trafiğe açık tutuldu.
İzmir'de iş dünyası, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yapılan açıklamalarda bulundu. İş dünyası temsilcileri, seçim sonuçlarının ülke ve ekonomi için önemli olduğunu vurgulayarak, belediye başkanlarını kutladı ve ekonomiye odaklanmanın gerekliliğini belirtti.
Türkiye'de yerel seçim maratonu sona erdi. Ülke genelinde sandıkların tamamı açılıp oy sayımı tamamlandı. Seçimi AK Parti'nin adayı Fatma Şahin'in kazandığı Gaziantep'te, bağımsız aday olan kağıt toplayıcısı Ramazan Karabudak'ın aldığı oy da dikkat çekti. Budak, kent genelinde 3 bin 29 oy alarak adaylar arasında 10. sırada kendine yer buldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?