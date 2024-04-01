Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Endonezya Devlet Başkanı Seçilen Prabowo Subianto ile Görüştü

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BEİJİNG, 1 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Endonezya devlet başkanı seçilen konuk Büyük Endonezya Hareketi Partisi Genel Başkanı Prabowo Subianto ile Pazartesi günü Beijing'de bir araya geldi.

Xi, Prabowo'yu seçimi kazanmasından dolayı kutlarken, görevi devralacağı mevcut devlet başkanı Joko Widodo'ya içten selamlarını ve en iyi dileklerini iletmesini istedi.

Son on yılda iki ülke liderinin rehberliğinde hızla gelişen ve verimli sonuçlar doğuran ikili ilişkilere dikkat çeken Xi, iki ülkenin yüksek kaliteli ikili işbirliği örneği olarak Cakarta- Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu'nu yaptığını, ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etme yolunda da yeni bir aşamaya girdiğini belirtti.

Çin'in Endonezya ile ilişkilerini stratejik ve uzun vadeli bir perspektiften değerlendirdiğini söyleyen Xi, Endonezya ile çok yönlü stratejik işbirliğini derinleştirmeye istekli olduklarını ifade etti.

Xi, iki halka daha fazla fayda getirmek, ayrıca bölge ve dünya barışına, istikrarına ve refahına katkıda bulunmak amacıyla bölgesel ve küresel nüfuzu olan ortak geleceğe sahip bir Çin-Endonezya topluluğu inşa etmek için Endonezya ile birlikte çalışacaklarını söyledi.

Prabowo ise Xi'ye Widodo'nun içten selamlarını iletirken, seçildikten sonra ilk ziyaret ettiği ülkenin Çin olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çin ile daha yakın ilişkiler geliştirmek istediğini kaydeden Prabowo, ülkesinin Çin'e yönelik dostane politikasını sürdüreceğini belirtti.