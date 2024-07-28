Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Etiyopya'daki Heyelan Felaketi İçin Taziyelerini İletti

BEİJİNG, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Etiyopya'da yaşanan heyelan felaketi nedeniyle Etiyopya Cumhurbaşkanı Sahle-Work Zewde'ye taziyelerini iletti.
Xi Cuma günkü mesajında, Güney Etiyopya Bölgesel Eyaleti'nde meydana gelen ve ağır can ve mal kayıplarına neden olan şiddetli heyelan nedeniyle derin üzüntü duyduğunu söyledi.
Çin hükümeti ve halkı adına, heyelanda ölenler için taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı, yaslı ailelere başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.
Xi, Etiyopya halkının zorlukların üstesinden gelerek yurtlarını yeniden inşa edebileceğine inandığını söyledi.
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