Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Fransa\'ya Resmi Ziyarette Bulunmak Üzere Paris\'e Ulaştı

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, kendisini Çince "Nihao" (merhaba) diyerek karşılayan Fransa Başbakanı Gabriel Attal'a gülümseyerek, "Çok güzel, kurallara uygun konuşuyorsunuz. Sizi Çin'de ağırlamaktan memnuniyet duyarız" dedi.

PARİS, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Fransa'ya resmi ziyarette bulunmak üzere Pazar günü Paris'e ulaştı. Fransa Başbakanı Gabriel Attal, Xi'yi havalimanında Çince "Nihao" (merhaba) diyerek karşıladı.

Çin ve Fransa'nın ulusal bayraklarının rüzgarda dalgalandığı havalimanında Çin lideri için kırmızı halı serildi. Attal liderliğindeki üst düzey Fransız hükümet temsilcileri heyeti, Xi'nin uçağının inmesini bekledi. Bu diplomatik protokol düzenlemesi, Fransa tarafının ziyarete büyük önem verdiğini gösteriyor.

Bu ziyaret, Xi'nin Fransa'ya düzenlediği üçüncü resmi ziyaret ve yaklaşık beş yıldır Avrupa'ya yaptığı ilk seyahat olma özelliğini taşıyor. İçinde bulunduğumuz yıl ise Çin ile Fransa arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıldönümü.

Xi ve eşi Peng Liyuan uçaktan indiklerinde kendilerini karşılamak için gelen kalabalığı selamladı.

Xi uçağın merdivenlerinden indiğinde Attal öne çıkarak Çin liderine "Nihao" dedi.

Attal, Çin liderine limuzine kadar eşlik ederken, ikili hem yürüyüp hem sohbet etti.

Milletvekili olduğu dönemde Çin'i ziyaret ettiğini söyleyen Attal, "Bir yıl Çince öğrendim" dedi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping gülümseyerek, "Çok güzel, kurallara uygun konuşuyorsunuz. Sizi Çin'de ağırlamaktan memnuniyet duyarız" dedi.

Fransız kültürüne merak duyan Çin lideri ise gençliğinde Fransız tarihi, felsefesi, edebiyatı ve sanatına derin bir ilgi geliştirmiş.

Xi, Pazar günü Fransız Le Figaro'da yayımlanan imzalı makalesinde, "Fransa'nın biz Çinliler için özel bir cazibesi var" ifadesini kullanmıştı.