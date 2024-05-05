Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İİT Zirvesi'ne kutlama mesajı gönderdi - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İİT Zirvesi'ne kutlama mesajı gönderdi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 15. Zirvesi'nin açılışına kutlama mesajı gönderdi. Xi, mesajında İİT'nin İslam ülkelerinin birliği ve bağımsızlığının sembolü olduğunu ve uluslararası adaletin korunmasına katkı sağladığını belirtti. Xi, Çin ve İslam ülkelerinin dostane ilişkilerini geliştirerek Güney-Güney işbirliğine örnek olduklarını ve İslam ülkeleriyle çalışmaya devam etmeye hazır olduklarını ifade etti.

05.05.2024 11:28
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BEİJİNG, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Gambiya'nın başkenti Banjul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 15. Zirvesi'nin açılışına kutlama mesajı gönderdi.

Xi, Cumartesi günü gönderdiği mesajında, İİT'nin İslam ülkelerinin birliği ve bağımsızlığının bir sembolü olduğunu ve İslam ülkeleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra uluslararası adalet ve hakkaniyetin korunmasına da önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Çin ve İslam ülkelerinin kadim dostluğa sahip dost ve ortak ülkeler olduğuna işaret eden Xi, Çin ve İslam ülkelerinin son yıllarda birbirlerinin temel çıkarları ile başlıca kaygılarını ilgilendiren konularda birbirlerini desteklediklerini, tatbiki işbirliğinde verimli sonuçlar elde ettiklerini ve dostane ilişkilerini sürekli geliştirerek Güney-Güney işbirliğine iyi bir örnek teşkil ettiklerini belirtti.

Xi, Çin'in geleneksel dostluğu sürdürmek, siyasi karşılıklı güveni artırmak, tatbiki işbirliğini derinleştirmek, medeniyetler arasındaki etkileşimi genişletmek, Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'ni ortaklaşa uygulamak ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir toplumun inşasına daha fazla katkıda bulunmak üzere İslam ülkeleriyle çalışmaya devam etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İİT Zirvesi'ne kutlama mesajı gönderdi - Son Dakika

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