Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in ulusal savunma ve silahlı kuvvetlerin modernizasyonu konusundaki makalesi yayımlandı - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in ulusal savunma ve silahlı kuvvetlerin modernizasyonu konusundaki makalesi yayımlandı

Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping'in ulusal savunma ve silahlı kuvvetlerin modernizasyonu konusundaki makalesi, ÇKP'nin önde gelen yayın organlarından Qiushi Dergisi'nde yayımlandı. Makalede, dünya çapında modern bir ordunun geliştirilmesinin stratejik bir görev olduğu vurgulanırken, ordunun eğitim ve savaşa hazırlık durumunun artırılması çağrısı yapıldı. Ayrıca, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Çin'in egemenlik, birlik ve toprak bütünlüğünü koruma ve dünya barışına katkıda bulunma konusunda güven ve kabiliyete sahip olduğu belirtildi.

31.07.2024 16:42
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BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping'in ulusal savunma ve silahlı kuvvetlerin modernizasyonu konusundaki makalesi Perşembe günü yayımlanacak.

Aynı zamanda Çin Merkez Askeri Komisyon Başkanı da olan Xi'nin makalesi, ÇKP Merkez Komitesi'nin önde gelen yayın organlarından Qiushi Dergisi'nin 15. sayısında çıkacak.

Çin'de bu yıl Perşembe gününe denk gelen Ordu Günü'nde Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun kuruluşunun 97. yıldönümü kutlanacak.

Makalede daha hızlı şekilde dünya çapında bir ordunun geliştirilmesinin, her bakımdan modern bir sosyalist ülkenin inşası açısından stratejik bir görev olduğu belirtiliyor.

Makale, Parti'nin ordu üzerindeki mutlak liderliğinin desteklenmesi, orduda mekanizasyon, bilişim teknolojilerinin yayılımı ve akıllı ilerlemenin entegrasyonunun güçlendirilmesi ve örgütsel biçim, personel ve silahlarının modernizasyonun hızlandırılması gerektiğine dikkat çekiliyor.

Yazıda ordunun savaşıp savaş kazanabilmesini sağlamak üzere eğitim ve savaşa hazırlık durumunun artırılması çağrısı yapılıyor.

Makalede Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Parti'nin ve halkın tam güvenine sahip kahraman bir güç olduğu belirtilirken ordunun Çin'in egemenlik, birlik ve toprak bütünlüğünü koruma ve dünya barış ve kalkınmasına daha fazla katkıda bulunma konusunda güven ve kabiliyete sahip olduğu vurgulanıyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in ulusal savunma ve silahlı kuvvetlerin modernizasyonu konusundaki makalesi yayımlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in ulusal savunma ve silahlı kuvvetlerin modernizasyonu konusundaki makalesi yayımlandı - Son Dakika
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